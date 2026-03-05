Deshalb geht die Fichtelbergbahn in die Frühlingspause

Oberwiesenthal - Die für Ausflüge beliebte Fichtelbergbahn legt eine dreiwöchige Pause ein.

Die Fichtelbergbahn fährt von Cranzahl bis nach Oberwiesenthal. Für drei Wochen ist nun aber erst mal Ruhe angesagt. © Uwe Meinhold

Vom 9. bis 27. März fahren keine Züge auf der Strecke zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal, wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) informierte.

In dieser Zeit würden dort Bäume und Sträucher verschnitten sowie Gleise und Anlagen auf Vordermann gebracht. Auch die Wagenflotte werde in der Werkstatt genauer unter die Lupe genommen.

Ab 28. März können Ausflügler auf der Schmalspurstrecke zum Fichtelberg wieder Dampfeisenbahnromantik genießen.