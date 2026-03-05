Deshalb geht die Fichtelbergbahn in die Frühlingspause
Von Andreas Hummel
Oberwiesenthal - Die für Ausflüge beliebte Fichtelbergbahn legt eine dreiwöchige Pause ein.
Vom 9. bis 27. März fahren keine Züge auf der Strecke zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal, wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) informierte.
In dieser Zeit würden dort Bäume und Sträucher verschnitten sowie Gleise und Anlagen auf Vordermann gebracht. Auch die Wagenflotte werde in der Werkstatt genauer unter die Lupe genommen.
Ab 28. März können Ausflügler auf der Schmalspurstrecke zum Fichtelberg wieder Dampfeisenbahnromantik genießen.
Übrigens: Auch die historische Drahtseilbahn in Augustusburg ist in den kommenden Wochen außer Betrieb. Dort würden Bahnschwellen und Rollen ausgetauscht sowie die Steuerung gepflegt.
Titelfoto: Uwe Meinhold