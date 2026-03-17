Sie hat schon fast 10.000 Nussknacker: Amerikanerin mit Liebe zum Erzgebirge

Arlene Wagner aus dem US-Bundesstaat Washington hat eine besondere Vorliebe für das Erzgebirge. In diesem Jahr will sie wieder Seiffen besuchen.

Von Mandy Schneider

Seiffen - Mit ihrer Liebe zu Nussknackern macht Arlene Wagner (101) aus Leavenworth im Bundesstaat Washington das Erzgebirge in den USA bekannt. "Seiffen ist mein Mekka", schwärmt die rüstige alte Lady, die sich in diesen Tagen über Besuch aus ihrer geliebten Erzgebirgsregion freut.

Als 100-Jährige besuchte die US-amerikanische Sammlerin Arlene Wagner voriges Jahr Seiffen. Dieses Jahr möchte sie wiederkommen. © Uwe Meinhold Arlene Wagner trug über Jahrzehnte eine Sammlung von rund 9700 verschiedenen Nussknackern zusammen, die sie in einem Museum in ihrem Heimatort ausstellt – darunter auch Raritäten aus Elfenbein und Silber. Doch auch das Tausende Kilometer entfernte Spielzeugmuseum in Seiffen hat die als "Nutcracker Lady" bekannte Sammlerin in ihr Herz geschlossen – ist sogar Mitglied im Förderverein. Die erzgebirgische Kunsthandwerk-Händlerin Mary Barthel (61) besucht Arlene Wagner derzeit mit einem Koffer voller Raritäten, die sie für sie mit über den großen Teich gebracht hat. "Uns verbindet die Liebe zur Holzkunst und eine langjährige Freundschaft."

Nussknacker-Lady will wieder Seiffen besuchen

Arlene Wagner (101, M.) und ihre Nachfolgerin Michelle McMullen (l.) sind als "Crazy Nutcracker Ladies" bekannt. Am Montag schauten sie mit Mary Barthel (61) die Nussknacker-Schau von Leavenworth an. © privat

Für das "Nutcracker Museum" wirbt ein hölzerner Bayer mit Humpen. © IMAGO/Dreamstime

Leavenworth im US-Bundesstaat Washington ist auch als das bayerische Dorf bekannt. © IMAGO/Dreamstime