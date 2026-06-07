OB-Wahlkrimi in Aue! Alle Stimmen ausgezählt, CDU-Kandidat setzt sich gegen Neonazi durch

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Stichwahl in Aue-Bad Schlema! Am Sonntag wählte die Stadt einen neuen Oberbürgermeister. CDU-Kandidat Marcus Hoffmann setzte sich durch.

Von Robert Preuße

Aue-Bad Schlema - Jetzt steht das vorläufige Ergebnis fest! Der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) setzte sich bei der Oberbürgermeister-Wahl in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) gegen den rechtsextremen Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen") durch.

Die Bürger von Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) konnten am Sonntag entscheiden, wer der neue Rathaus-Chef wird. Der CDU-Kandidat konnte sich durchsetzen.
Die Bürger von Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) konnten am Sonntag entscheiden, wer der neue Rathaus-Chef wird. Der CDU-Kandidat konnte sich durchsetzen.  © Uwe Meinhold

Es war ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei der Auszählung lag Hartung lange vorn. Dann wendete sich das Blatt. Die Briefwahlstimmen brachten die Entscheidung.

Schlussendlich setzte sich CDU-Mann Marcus Hoffmann durch - er lag mehr als 500 Stimmen vor Hartung. Das endgültige Wahlergebnis wird am Dienstag durch den Gemeindewahlausschuss bestätigt.

Beim ersten Wahlgang sah es noch komplett anders aus: Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" lag mit 29 Prozent vorn, CDU-Mann Marcus Hoffmann holte damals 23,6 Prozent der Stimmen.

TAG24 berichtete live aus dem Rathaus.

Das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl in Aue.
Das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl in Aue.  © Bildmontage: PR, Maik Börner, Grafik: TAG24

7. Juni, 20.05 Uhr: Hartung gesteht Wahlniederlage ein, spricht von medialer "Hetzkampagne"

Stefan Hartung gestand seine Wahlniederlage ein, sprach im Rathaus von einer "Hetzkampagne", die medial gegen ihn gelaufen sein soll.

Marcus Hoffmann erklärte unmittelbar nach seinem Wahlsieg: "Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen".

Im Hinblick auf das knappe Ergebnis zwischen den Lagern die für und gegen ihn gestimmt haben sagte er: "Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir jetzt wieder aufeinander zu gehen".

Stefan Hartung trat nach seiner Wahlniederlage vor die Kameras.
Stefan Hartung trat nach seiner Wahlniederlage vor die Kameras.  © Ralph Kunz

7. Juni, 19.38 Uhr: Vorläufiges Endergebnis steht fest! CDU-Kandidat gewinnt

CDU-Kandidat Marcus Hoffmann hat gewonnen! Er setzte sich laut vorläufigem Wahlergebnis knapp gegen Stefan Hartung durch. Hoffmann bekam 5007 Stimmen, Hartung 4499.

Im Rathaus fallen Sprüche wie "Gott sei Dank".

CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) tritt als Wahlsieger vor die Presse.
CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) tritt als Wahlsieger vor die Presse.  © Ralph Kunz

7. Juni, 19.34 Uhr: Hartung rechnet mit knappem CDU-Wahlsieg

Auf Facebook teilt Stefan Hartung mit, dass sich ein "äußerst knapper Wahlsieg" für den CDU-Kandidaten abzeichnet.

7. Juni, 19.25 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen! Nun CDU-Kandidat wieder an der Spitze

Das Blatt wendet sich!

Aktuell liegt der CDU-Kandidat mit mehr als 100 Stimmen vorn.

Der CDU-Mann liegt mit mehr als 100 Stimmen aktuell vorn. Die Auszählung geht weiter.
Der CDU-Mann liegt mit mehr als 100 Stimmen aktuell vorn. Die Auszählung geht weiter.  © Robert Preuße

7. Juni, 19.22 Uhr: Hartung weiterhin hauchdünn vorn

Hartung liegt weiterhin hauchdünn an der Spitze.

Es ist unfassbar knapp.

7. Juni, 19.12 Uhr: Hartung bisher nicht im Rathaus aufgetaucht

Bislang ist Stefan Hartung nicht im Rathaus aufgetaucht.

Alle warten weiterhin auf das Endergebnis.

Gespanntes Warten in Aue: Zahlreiche Medienvertreter sind aktuell im Rathaus.
Gespanntes Warten in Aue: Zahlreiche Medienvertreter sind aktuell im Rathaus.  © Ralph Kunz

7. Juni, 19.06 Uhr: Hartung weiter vorn!

Stefan Hartung liegt weiterhin an der Spitze.

Die aktuelle Grafik zeigt, dass der "Freie Sachsen"-Kandidat weiterhin an der Spitze liegt.
Die aktuelle Grafik zeigt, dass der "Freie Sachsen"-Kandidat weiterhin an der Spitze liegt.  © Robert Preuße

7. Juni, 18.57 Uhr: Absoluter Politik-Krimi in Aue! Hartung aktuell weiter vor CDU-Kandidaten

Die Auszählungen laufen weiter.

Aktuell liegt der "Freie Sachsen"-Kandidat weiter vor dem CDU-Mann.

Aktuell liegt Hartung weit vor dem CDU-Kandidaten.
Aktuell liegt Hartung weit vor dem CDU-Kandidaten.  © Robert Preuße

7. Juni, 18.47 Uhr: Schon über 4000 Stimmen ausgezählt, Hartung wieder knapp an der Spitze

Bisher wurden 4260 Stimmen ausgezählt.

Aktuell liegt Stefan Hartung knapp vorn.

7. Juni, 18.37 Uhr: CDU-Mann hauchdünn vorn

Wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen?

Zwischenzeitlich lag Hartung vorn, mittlerweile wieder Hoffmann - allerdings hauchdünn!

Titelfoto: Ralph Kunz

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