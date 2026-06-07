OB-Wahlkrimi in Aue! Alle Stimmen ausgezählt, CDU-Kandidat setzt sich gegen Neonazi durch

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7. Juni, 18.29 Uhr: Erste Stimmen ausgezählt! CDU-Kandidat aktuell vorn

Die ersten Stimmen sind ausgezählt. Aktuell liegt der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann vorn.

Die ersten Stimmen wurden ausgezählt. © Ralph Kunz

7. Juni, 18.19 Uhr: CDU-Kandidat Hoffmann im Rathaus eingetroffen

CDU-Mann Marcus Hoffmann ist im Rathaus eingetroffen und wartet auf das Ergebnis. Er habe ein positives Gefühl, was den Wahlausgang angeht. "Freie Sachsen"-Kandidat Stefan Hartung hat sich bisher noch nicht blicken lassen.

OB-Kandidat Marcus Hoffmann (41, CDU) trat im Rathaus vor die Kameras. © Ralph Kunz

7. Juni, 18.05 Uhr: Spannung steigt! Zahlreiche Medienvertreter sind vor Ort

Im Rathaus steigt die Spannung: Von TAG24 über die Freie Presse, dpa, MDR, RTL, Sat.1 und newstime sind viele Medien vertreten.



Aktuell werden die Stimmen ausgezählt.

7. Juni, 18.02 Uhr: TAG24 fragte nach: Wen habt Ihr gewählt?

Sindy (41) aus Aue-Bad Schlema hat in der Grundschule "Albrecht Dürer" ihrer Stimme abgegeben. Die 41-Jährige hat für Stefan Hartung gestimmt. Sie wählte "weil sich hier einiges ändern muss", erzählt Sindy. Dabei wird sie konkret: "Die Ausländer, die sich hier überhaupt nicht verhalten können, die müssen weg." Dabei betont sie, dass sie selber auch Ausländer kenne, die sehr hilfsbereit sind. Die schließt sie hiervon aus. Sie hofft, dass der künftige OB auch das durchsetzt, was er versprochen hat. Frau Berger (83) wohnt seit 1962 in Aue-Bad Schlema. Sie hat für CDU-Kandidat Marcus Hoffmann gestimmt, der für sie "Demokratie" verkörpert.

Sindy (41, l.) mit Tochter Emily (19) vor dem Wahllokal. © Ralph Kunz

Frau Berger (83) gab dem CDU-Kandidaten ihre Stimme. © Ralph Kunz

7. Juni, 18 Uhr: Wahllokale geschlossen, Auszählungen beginnen

Punkt 18 Uhr wurden die Wahllokale geschlossen. Nun beginnen die Auszählungen. Die Stadt rechnet mit einem vorläufigen Ergebnis zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.



TAG24 hält Euch auf dem Laufenden!

7. Juni, 17.30 Uhr: Wahllokale noch 30 Minuten geöffnet

Die heiße Phase beginnt! Die Wahllokale in Aue sind noch 30 Minuten lang geöffnet.

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. © Sebastian Willnow/dpa

Sowohl Stefan Hartung als auch Marcus Hoffmann werden ab 18 Uhr im Rathaus erwartet. Danach beginnt die Auszählung der Stimmen.

7. Juni, 17.18 Uhr: Noch-OB Heinrich Kohl wartet auf Ergebnis

Noch-Oberbürgermeister Heinrich Kohl (69, CDU) sitzt bereits im Rathaus und wartet auf das Abstimmungsergebnis. Er ist seit 1999 Bürgermeister von Aue, das später mit Bad Schlema zusammengeschlossen wurde. Pikantes Detail: Wer auch immer heute als Sieger der Stichwahl vom Platz geht, wird in der kommenden Woche vom Landratsamt auf seine Verfassungstreue überprüft. Es könnte also sein, dass der Ex-NPDler Stefan Hartung hier noch auf seine Eignung als Beamter geprüft wird.

Auch Noch-OB Heinrich Kohl (69, CDU) wartet auf das Ergebnis. © Ralph Kunz

7. Juni, 17.03 Uhr: Medienrummel in Aue! Selbst die "New York Times" ist dabei

Die OB-Wahl in Aue beschäftigt die internationalen Medien. Vor Ort ist auch die "New York Times", eines der einflussreichsten überregionalen Tageszeitungen der USA.



Auch von deutschen Medien sind zahlreiche Vertreter in Aue.

7. Juni, 16.52 Uhr: Für Markus (25) ist Wählen Pflicht

Markus (25) aus Aue-Bad Schlema hat in der Albrecht Dürer-Grundschule am Nachmittag seine Stimme abgegeben. Er sieht es als Pflicht an zu wählen: "Wenn man Wahlrecht hat, dann sollte man das auch nutzen." Wen der beiden Kandidaten er konkret gewählt hat, will er aber nicht verraten.

Die Grundschule Albrecht Dürer ist nur eines von vielen Wahllokalen in der Stadt. © Ralph Kunz

7. Juni, 16.10 Uhr: Das sagen Passanten zur OB-Wahl in Aue-Bad Schlema

Aktuell ist es ruhig auf den Straßen von Aue-Bad Schlema - immer wieder gehen Bürger in den Wahllokalen ein und aus. Sie wollten auf TAG24-Nachfrage nicht verraten, für wen sie gestimmt haben.



Lediglich zwei junge Fußgänger aus Dresden sprechen mit TAG24. Sie beobachten die Wahl. Auf die Frage, wer neuer Oberbürgermeister wird, tendieren sie eher zu Stefan Hartung. Begründung: "Die Leute wollen Veränderung. Das liefern die etablierten Parteien nur sehr langsam."

Der Wahlraum in der Grundschule Albrecht Dürer. © Ralph Kunz

7. Juni, 16 Uhr: Wahllokale noch zwei Stunden geöffnet

In genau zwei Stunden werden die Wahllokale geschlossen. Danach beginnt die Auszählung der Stimmen. Das vorläufige Wahlergebnis könnte zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr feststehen.

Noch zwei Stunden lang haben die Wahllokale in Aue-Bad Schlema geöffnet. © Ralph Kunz

Wer sind die beiden Kandidaten, die aktuell um den Rathaussessel kämpfen? Antworten dazu findet Ihr in unserem Artikel "Wahlkrimi in Aue: Mit diesen Themen wollen die OB-Kandidaten punkten".