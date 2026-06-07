OB-Wahlkrimi in Aue! Alle Stimmen ausgezählt, CDU-Kandidat setzt sich gegen Neonazi durch
Aue-Bad Schlema - Jetzt steht das vorläufige Ergebnis fest! Der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) setzte sich bei der Oberbürgermeister-Wahl in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) gegen den rechtsextremen Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen") durch.
Es war ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei der Auszählung lag Hartung lange vorn. Dann wendete sich das Blatt. Die Briefwahlstimmen brachten die Entscheidung.
Schlussendlich setzte sich CDU-Mann Marcus Hoffmann durch - er lag mehr als 500 Stimmen vor Hartung. Das endgültige Wahlergebnis wird am Dienstag durch den Gemeindewahlausschuss bestätigt.
Beim ersten Wahlgang sah es noch komplett anders aus: Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" lag mit 29 Prozent vorn, CDU-Mann Marcus Hoffmann holte damals 23,6 Prozent der Stimmen.
TAG24 berichtete live aus dem Rathaus.
7. Juni, 20.05 Uhr: Hartung gesteht Wahlniederlage ein, spricht von medialer "Hetzkampagne"
Stefan Hartung gestand seine Wahlniederlage ein, sprach im Rathaus von einer "Hetzkampagne", die medial gegen ihn gelaufen sein soll.
Marcus Hoffmann erklärte unmittelbar nach seinem Wahlsieg: "Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen".
Im Hinblick auf das knappe Ergebnis zwischen den Lagern die für und gegen ihn gestimmt haben sagte er: "Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir jetzt wieder aufeinander zu gehen".
7. Juni, 19.38 Uhr: Vorläufiges Endergebnis steht fest! CDU-Kandidat gewinnt
CDU-Kandidat Marcus Hoffmann hat gewonnen! Er setzte sich laut vorläufigem Wahlergebnis knapp gegen Stefan Hartung durch. Hoffmann bekam 5007 Stimmen, Hartung 4499.
Im Rathaus fallen Sprüche wie "Gott sei Dank".
7. Juni, 19.34 Uhr: Hartung rechnet mit knappem CDU-Wahlsieg
Auf Facebook teilt Stefan Hartung mit, dass sich ein "äußerst knapper Wahlsieg" für den CDU-Kandidaten abzeichnet.
7. Juni, 19.25 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen! Nun CDU-Kandidat wieder an der Spitze
Das Blatt wendet sich!
Aktuell liegt der CDU-Kandidat mit mehr als 100 Stimmen vorn.
7. Juni, 19.22 Uhr: Hartung weiterhin hauchdünn vorn
Hartung liegt weiterhin hauchdünn an der Spitze.
Es ist unfassbar knapp.
7. Juni, 19.12 Uhr: Hartung bisher nicht im Rathaus aufgetaucht
Bislang ist Stefan Hartung nicht im Rathaus aufgetaucht.
Alle warten weiterhin auf das Endergebnis.
7. Juni, 19.06 Uhr: Hartung weiter vorn!
Stefan Hartung liegt weiterhin an der Spitze.
7. Juni, 18.57 Uhr: Absoluter Politik-Krimi in Aue! Hartung aktuell weiter vor CDU-Kandidaten
Die Auszählungen laufen weiter.
Aktuell liegt der "Freie Sachsen"-Kandidat weiter vor dem CDU-Mann.
7. Juni, 18.47 Uhr: Schon über 4000 Stimmen ausgezählt, Hartung wieder knapp an der Spitze
Bisher wurden 4260 Stimmen ausgezählt.
Aktuell liegt Stefan Hartung knapp vorn.
7. Juni, 18.37 Uhr: CDU-Mann hauchdünn vorn
Wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen?
Zwischenzeitlich lag Hartung vorn, mittlerweile wieder Hoffmann - allerdings hauchdünn!
7. Juni, 18.29 Uhr: Erste Stimmen ausgezählt! CDU-Kandidat aktuell vorn
Die ersten Stimmen sind ausgezählt. Aktuell liegt der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann vorn.
7. Juni, 18.19 Uhr: CDU-Kandidat Hoffmann im Rathaus eingetroffen
CDU-Mann Marcus Hoffmann ist im Rathaus eingetroffen und wartet auf das Ergebnis. Er habe ein positives Gefühl, was den Wahlausgang angeht.
"Freie Sachsen"-Kandidat Stefan Hartung hat sich bisher noch nicht blicken lassen.
7. Juni, 18.05 Uhr: Spannung steigt! Zahlreiche Medienvertreter sind vor Ort
Im Rathaus steigt die Spannung: Von TAG24 über die Freie Presse, dpa, MDR, RTL, Sat.1 und newstime sind viele Medien vertreten.
Aktuell werden die Stimmen ausgezählt.
7. Juni, 18.02 Uhr: TAG24 fragte nach: Wen habt Ihr gewählt?
Sindy (41) aus Aue-Bad Schlema hat in der Grundschule "Albrecht Dürer" ihrer Stimme abgegeben. Die 41-Jährige hat für Stefan Hartung gestimmt.
Sie wählte "weil sich hier einiges ändern muss", erzählt Sindy. Dabei wird sie konkret: "Die Ausländer, die sich hier überhaupt nicht verhalten können, die müssen weg."
Dabei betont sie, dass sie selber auch Ausländer kenne, die sehr hilfsbereit sind. Die schließt sie hiervon aus. Sie hofft, dass der künftige OB auch das durchsetzt, was er versprochen hat.
Frau Berger (83) wohnt seit 1962 in Aue-Bad Schlema. Sie hat für CDU-Kandidat Marcus Hoffmann gestimmt, der für sie "Demokratie" verkörpert.
7. Juni, 18 Uhr: Wahllokale geschlossen, Auszählungen beginnen
Punkt 18 Uhr wurden die Wahllokale geschlossen. Nun beginnen die Auszählungen. Die Stadt rechnet mit einem vorläufigen Ergebnis zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.
TAG24 hält Euch auf dem Laufenden!
7. Juni, 17.30 Uhr: Wahllokale noch 30 Minuten geöffnet
Die heiße Phase beginnt!
Die Wahllokale in Aue sind noch 30 Minuten lang geöffnet.
7. Juni, 17.23 Uhr: OB-Kandidaten ab 18 Uhr im Rathaus erwartet
Sowohl Stefan Hartung als auch Marcus Hoffmann werden ab 18 Uhr im Rathaus erwartet.
Danach beginnt die Auszählung der Stimmen.
7. Juni, 17.18 Uhr: Noch-OB Heinrich Kohl wartet auf Ergebnis
Noch-Oberbürgermeister Heinrich Kohl (69, CDU) sitzt bereits im Rathaus und wartet auf das Abstimmungsergebnis. Er ist seit 1999 Bürgermeister von Aue, das später mit Bad Schlema zusammengeschlossen wurde.
Pikantes Detail: Wer auch immer heute als Sieger der Stichwahl vom Platz geht, wird in der kommenden Woche vom Landratsamt auf seine Verfassungstreue überprüft.
Es könnte also sein, dass der Ex-NPDler Stefan Hartung hier noch auf seine Eignung als Beamter geprüft wird.
7. Juni, 17.03 Uhr: Medienrummel in Aue! Selbst die "New York Times" ist dabei
Die OB-Wahl in Aue beschäftigt die internationalen Medien. Vor Ort ist auch die "New York Times", eines der einflussreichsten überregionalen Tageszeitungen der USA.
Auch von deutschen Medien sind zahlreiche Vertreter in Aue.
7. Juni, 16.52 Uhr: Für Markus (25) ist Wählen Pflicht
Markus (25) aus Aue-Bad Schlema hat in der Albrecht Dürer-Grundschule am Nachmittag seine Stimme abgegeben. Er sieht es als Pflicht an zu wählen: "Wenn man Wahlrecht hat, dann sollte man das auch nutzen."
Wen der beiden Kandidaten er konkret gewählt hat, will er aber nicht verraten.
7. Juni, 16.10 Uhr: Das sagen Passanten zur OB-Wahl in Aue-Bad Schlema
Aktuell ist es ruhig auf den Straßen von Aue-Bad Schlema - immer wieder gehen Bürger in den Wahllokalen ein und aus. Sie wollten auf TAG24-Nachfrage nicht verraten, für wen sie gestimmt haben.
Lediglich zwei junge Fußgänger aus Dresden sprechen mit TAG24. Sie beobachten die Wahl. Auf die Frage, wer neuer Oberbürgermeister wird, tendieren sie eher zu Stefan Hartung. Begründung: "Die Leute wollen Veränderung. Das liefern die etablierten Parteien nur sehr langsam."
7. Juni, 16 Uhr: Wahllokale noch zwei Stunden geöffnet
In genau zwei Stunden werden die Wahllokale geschlossen. Danach beginnt die Auszählung der Stimmen.
Das vorläufige Wahlergebnis könnte zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr feststehen.
7. Juni, 15.35 Uhr: Das sind die beiden Kandidaten
Wer sind die beiden Kandidaten, die aktuell um den Rathaussessel kämpfen?
Antworten dazu findet Ihr in unserem Artikel "Wahlkrimi in Aue: Mit diesen Themen wollen die OB-Kandidaten punkten".
7. Juni, 14.23 Uhr: Wahl verläuft bisher störungsfrei
Bisher verlief die OB-Wahl in Aue-Bad Schlema störungsfrei. Das berichtet Annabell Ebner, stellvertretende Stadtsprecherin, gegenüber TAG24.
Auch die Wahlbeteiligung sei nach ersten Einschätzungen gut - vergleichbar mit dem ersten Wahlgang.
Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Die Stadt rechnet zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mit einem vorläufigen Wahlergebnis.
TAG24 ist live dabei und hält Euch auf dem Laufenden!
Titelfoto: Ralph Kunz