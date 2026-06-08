"Ergebnis darf niemanden kaltlassen": Besorgte Stimmen nach OB-Wahl in Aue

Aue-Bad Schlema - Es war ein absoluter Wahlkrimi! Am Sonntagabend herrschte im Rathaus in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) ein wahrer Medienrummel. Der Grund: Beinahe wäre ein Neonazi zum Bürgermeister gewählt worden . Nur etwa 500 Stimmen verhinderten die politische Zäsur. Besonders aus dem linken Spektrum kommen besorgte Töne.

CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) trat nach seinem Wahlsieg vor die Presse. © Ralph Kunz

Gegen 19.30 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) gewann mit 5007 Stimmen, Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") musste mit 4499 Stimmen seine Wahlniederlage einräumen.



Es folgten zahlreiche Gratulationen für den neuen CDU-Bürgermeister - so etwa von den erzgebirgischen Grünen. Dass fast 5500 Bürger für den rechtsextremen Kandidaten stimmten, macht die Grünen allerdings nachdenklich.

"Dieses Ergebnis darf niemanden kaltlassen", teilt die Partei auf ihrer Facebook-Seite mit: "Es zeigt, dass viele Menschen Sorgen und Frustrationen haben und sich von Politik nicht ausreichend gehört fühlen."



Auch das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus Chemnitz" zeigt sich besorgt. Dass fast die Hälfte der Wähler ihr Kreuz bei einem Neonazi gemacht haben, sei ein fatales Signal.

"Es gibt keinerlei Entschuldigung und auch keinerlei Verständnis unsererseits für solch ein Wahlverhalten", teilt das Bündnis mit.