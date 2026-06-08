"Ergebnis darf niemanden kaltlassen": Besorgte Stimmen nach OB-Wahl in Aue

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Nach der OB-Wahl in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge), bei dem beinahe ein Neonazi gewonnen hätte, kommen besorgte Stimmen aus dem linken Spektrum.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Es war ein absoluter Wahlkrimi! Am Sonntagabend herrschte im Rathaus in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) ein wahrer Medienrummel. Der Grund: Beinahe wäre ein Neonazi zum Bürgermeister gewählt worden. Nur etwa 500 Stimmen verhinderten die politische Zäsur. Besonders aus dem linken Spektrum kommen besorgte Töne.

CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) trat nach seinem Wahlsieg vor die Presse.
CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) trat nach seinem Wahlsieg vor die Presse.  © Ralph Kunz

Gegen 19.30 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. CDU-Kandidat Marcus Hoffmann (41) gewann mit 5007 Stimmen, Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") musste mit 4499 Stimmen seine Wahlniederlage einräumen.

Es folgten zahlreiche Gratulationen für den neuen CDU-Bürgermeister - so etwa von den erzgebirgischen Grünen. Dass fast 5500 Bürger für den rechtsextremen Kandidaten stimmten, macht die Grünen allerdings nachdenklich.

"Dieses Ergebnis darf niemanden kaltlassen", teilt die Partei auf ihrer Facebook-Seite mit: "Es zeigt, dass viele Menschen Sorgen und Frustrationen haben und sich von Politik nicht ausreichend gehört fühlen."

Auch das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus Chemnitz" zeigt sich besorgt. Dass fast die Hälfte der Wähler ihr Kreuz bei einem Neonazi gemacht haben, sei ein fatales Signal.

"Es gibt keinerlei Entschuldigung und auch keinerlei Verständnis unsererseits für solch ein Wahlverhalten", teilt das Bündnis mit.

Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") räumte seine Niederlage ein, sprach von einer "Hetzkampagne", die medial gegen ihn gelaufen sei.
Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") räumte seine Niederlage ein, sprach von einer "Hetzkampagne", die medial gegen ihn gelaufen sei.  © Ralph Kunz
Das Rathaus in Aue wird künftig weiter in CDU-Hand bleiben.
Das Rathaus in Aue wird künftig weiter in CDU-Hand bleiben.  © Uwe Meinhold
CDU-Kandidat Marcus Hoffmann setzte sich am Sonntag gegen Stefan Hartung durch.
CDU-Kandidat Marcus Hoffmann setzte sich am Sonntag gegen Stefan Hartung durch.  © Bildmontage: PR, Maik Börner, Grafik: TAG24

Wahl-Krimi zeigt: In Aue-Bad Schlema brodelt es gewaltig - vor allem beim Thema Sicherheit

Für Stefan Hartung war der Postplatz in Aue ein zentrales Wahlthema. Er sprach immer wieder die Gewaltvorfälle an, ging damit auf Wählerfang.
Für Stefan Hartung war der Postplatz in Aue ein zentrales Wahlthema. Er sprach immer wieder die Gewaltvorfälle an, ging damit auf Wählerfang.  © Jan Woitas/dpa

Die Wahl machte deutlich: In Aue-Bad Schlema brodelt es gewaltig. Viele Bürger sorgen sich um Sicherheit und Ordnung.

Vor allem der Postplatz rückt dabei immer wieder in den Fokus. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalt-Eskalationen. Bürger berichten in Gesprächen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen.

Genau an diesem Punkt setzte Stefan Hartung an. Der "Freie Sachsen"-Kandidat machte die Probleme zum Wahlkampfthema Nummer eins - und traf damit bei vielen Wählern ins Schwarze. Für einen Wahlsieg reichte es aber nicht.

Übrigens: Auch CDU-Kandidat Marcus Hoffmann will in Aue für Sicherheit und Ordnung sorgen.

Der neue OB spricht in seinem Wahlprogramm von einem Beleuchtungskonzept in dunklen Ecken. Dazu will er die Ordnungsbehörde ausbauen und einen professionellen Sicherheitsdienst beauftragen.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (3)

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