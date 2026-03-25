Stadt im Erzgebirge verhängt Alkoholverbot an bestimmten Plätzen

Annaberg-Buchholz - Die Stadt Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) erinnert an die saisonale Regelung: Kein Alkohol in den städtischen Grünanlagen!

Auch am Schutzteich ist das Trinken von Alkohol untersagt. © Stadt Annaberg-Buchholz

Ab dem 1. April gilt die Regelung gemäß § 3 Abs. 2 der Grünanlagensatzung bis zum 31. Oktober. Sie schränkt den Konsum von alkoholischen Getränken sowie das Mitbringen von Glasbehältnissen in ausgewählten städtischen Grüneinlagen ein.

Dazu zählen der Schutzteich, der Köselitzplatz, die Altstadtterrasse, der Waldschlößchenpark sowie der Alte Friedhof.

Ziel der Maßnahme sei es, die Aufenthaltsqualität, Sicherheit und Sauberkeit in den betroffenen Bereichen nachhaltig zu gewährleisten, teilte die Stadt mit.

Bereits im vergangenen Jahr habe die Regelung schon gegolten und sich als effizient erwiesen.

Verboten ist demnach das "Mitbringen von Glasbehältnissen zum Zweck des Alkoholkonsums" sowie der "Konsum alkoholischer Getränke sowie der Aufenthalt in alkoholisiertem Zustand".

Natürlich gibt es auch Ausnahmen: Das Verbot gilt nicht für genehmigte Einrichtungen der Außengastronomie innerhalb dieser Anlagen.