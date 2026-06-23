Unternehmer und IHK-Präsident ist er schon: Junger Erzgebirger wird zur Stimme der Ost-Wirtschaft

Lößnitz - Der jüngste IHK-Chef Deutschlands ist jetzt auch Sprecher für die ostdeutsche Wirtschaft: Max Jankowsky (33), Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz , wurde beim Sommertreffen des "Heringsdorfer Kreises", in dem die 15 IHKs aus Ostdeutschland vertreten sind, an die Spitze des Gremiums gewählt, hinter dem rund eine Million Firmen stehen.

Max Jankowsky (33) ist seit 2023 Präsident der IHK Chemnitz und neuerdings Sprecher aller IHKs in Ostdeutschland. © Uwe Meinhold

Der Unternehmer aus dem Erzgebirge, der die Gießerei Lößnitz leitet, hat sich für sein neues Amt viel vorgenommen.

"Mein Ziel ist, unserer Region neues Selbstbewusstsein zu geben. Die Politisierung des Ostens muss aufhören. Wenn eine gerechte Wohlstandsverteilung gelingt, stellen sich gesellschaftliche Spannungsfelder anders dar."

Der Ostverbund der IHKs soll in Berlin als Stimme auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Erstes Ziel: ein Treffen mit dem Bundeskanzler.

"Ich werde einen Brief an Herrn Merz schreiben, einen Antrittsbesuch vorschlagen und meine Mannschaft vorstellen. Unsere Botschaft ist: Der Osten ist kein Problem, sondern Teil der Lösung. Hier gibt es Erfahrung mit harten Brüchen."

Gemeinsam mit den 15 IHK-Präsidenten des Heringsdorfer Kreises will Jankowsky Themenschwerpunkte für die ostdeutschen Bundesländer setzen: "Der Schlüssel ist, Innovation zu schaffen. Unsere wichtigsten Binnenmarktpartner sind dabei in Polen, Tschechien und im Ostseeraum zu finden. Die Konzernzentralen müssen in Ostdeutschland stehen. So kommen wir raus aus dem Fluch, ewige Werkbank zu sein."