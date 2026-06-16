15 Meter tiefes Erdloch gefunden: Umleitungsstrecke nun auch gesperrt

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) sorgt ein etwa 15 Meter tiefes Erdloch für viele Fragezeichen.

Ein eingebrochener Bergstollen könnte das Erdloch verursacht haben. © André März

Das Loch wurde der Stadt am Dienstagnachmittag gemeldet. Der erhebliche Straßeneinbruch befindet sich auf der Bärensteiner Straße zwischen dem Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Ernährung des Erzgebirgskreises sowie der reifra Kunststofftechnik GmbH in Höhe der Hausnummer 5.

Die Straße wurde umgehend voll gesperrt. Auch eine Gasleitung musste aus Sicherheitsgründen abgeklemmt werden, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Die Tiefe des Lochs wird auf etwa 15 Meter geschätzt. Doch zudem ist auch ein riesiger Hohlraum zu sehen. Über dessen Größe konnte die Stadt am Dienstagabend noch keine Auskünfte geben.

"Der entstandene Verbruch machte umgehend umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich", hieß es weiter.

Nach ersten Erkenntnissen steht der Einbruch im Zusammenhang mit einem unterirdischen Hohlraum aus dem historischen Altbergbau. Dabei kommen direkt Erinnerungen an vergangenes Jahr wieder hoch, als bei Bauarbeiten an der parallel verlaufenden Wilischstraße ein bis dato unbekannter Stollen gefunden wurde.

Die Bauarbeiten für den Edeka-Markt auf ehemaligen Gelände des OPEW-Hauptwerks stoppten, um den Hohlraum zu sichern. Seitdem ist die Wilischstraße gesperrt.