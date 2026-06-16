15 Meter tiefes Erdloch gefunden: Umleitungsstrecke nun auch gesperrt
Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) sorgt ein etwa 15 Meter tiefes Erdloch für viele Fragezeichen.
Das Loch wurde der Stadt am Dienstagnachmittag gemeldet. Der erhebliche Straßeneinbruch befindet sich auf der Bärensteiner Straße zwischen dem Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Ernährung des Erzgebirgskreises sowie der reifra Kunststofftechnik GmbH in Höhe der Hausnummer 5.
Die Straße wurde umgehend voll gesperrt. Auch eine Gasleitung musste aus Sicherheitsgründen abgeklemmt werden, teilte ein Sprecher der Stadt mit.
Die Tiefe des Lochs wird auf etwa 15 Meter geschätzt. Doch zudem ist auch ein riesiger Hohlraum zu sehen. Über dessen Größe konnte die Stadt am Dienstagabend noch keine Auskünfte geben.
"Der entstandene Verbruch machte umgehend umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich", hieß es weiter.
Nach ersten Erkenntnissen steht der Einbruch im Zusammenhang mit einem unterirdischen Hohlraum aus dem historischen Altbergbau. Dabei kommen direkt Erinnerungen an vergangenes Jahr wieder hoch, als bei Bauarbeiten an der parallel verlaufenden Wilischstraße ein bis dato unbekannter Stollen gefunden wurde.
Die Bauarbeiten für den Edeka-Markt auf ehemaligen Gelände des OPEW-Hauptwerks stoppten, um den Hohlraum zu sichern. Seitdem ist die Wilischstraße gesperrt.
Vollsperrung in der eigentlichen Umleitungsstrecke
Besonders ärgerlich ist der jüngste Vorfall für die Autofahrer: Die Bärensteiner Straße war die Umleitungsstrecke für die Wilischstraße. Nach aktuellem Stand muss auch hier nun von einer längerfristigen Vollsperrung ausgegangen werden. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet und am Mittwoch mitgeteilt.
Des Weiteren sollen am Mittwoch Vertreter des Oberbergamtes, der Stadtverwaltung sowie beauftragte Fachunternehmen das weitere Vorgehen beraten und die nächsten Schritte zur Untersuchung, Sicherung und Verwahrung abstimmen.
Die Stadt Annaberg-Buchholz bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung: 16. Juni, 15.48 Uhr; letzte Aktualisierung: 18.30 Uhr
Titelfoto: André März