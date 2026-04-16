16.04.2026 09:58 Wohnzimmer-Atmosphäre statt Konzertsaal-Feeling: Darum treten viele Stars gerne in diesem Hotel im Erzgebirge auf

Toni Krahl geht auf Lese-Tour und gastiert auch im Ratskeller Schwarzenberg. Ein Hotel, das viele Künstler wiederholt ins Erzgebirge lockt.

Von Sarah Fuchs

Schwarzenberg - Zuletzt war Toni Krahl (76) mit seinen "KINX vom Prenzlauer Berg" auf erster gemeinsamer Tour. 2027 soll es weitergehen. Bis dahin geht die Ostrock-Legende unter anderem auf Lese-Tour. Am Freitag besucht er auch den Ratskeller Schwarzenberg (Erzgebirge), in dem bereits Künstler wie Dieter "Maschine" Birr (82), Ray Willson (57, Genesis) und "Bell, Book & Candle" ("Rescue me") aufgetreten sind.

Im vergangenen Winter war Toni Krahl (76) mit seinen "KINX vom Prenzlauer Berg" unterwegs. Dieses Jahr geht er auf musikalische Lese-Tour. © Sarah Fuchs "Es hat sich jeden Abend so angefühlt, als ob die Gemeinde schon lange auf uns gewartet hat", schwärmt Krahl von der Tour mit seinen KINX. Dabei sei es wie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, erzählt er weiter. "Überall, wo wir gespielt haben, waren wir zum ersten Mal." Doch die überwältigende Resonanz vom Publikum und auch die große Freude aller Beteiligten auf der Bühne schwingt bis heute nach. Kein Wunder, dass sich die fünf Vollblutmusiker für eine weitere Tour im kommenden Jahr verabredet haben. Zu konkreten Terminen lässt sich der Berliner jedoch noch nicht in die Karten schauen. Erzgebirge Kreis warnt vor Betrug: Falsche E-Mails vom Landratsamt Nun geht Krahl aber zunächst auf musikalische Lesung - mit im Gepäck: sein Buch "Genauso war's" und natürlich auch seiner Gitarre. "Ich liebe die Plauderstunden in kleiner Runde sehr", schwärmt der Musiker. Da sei man viel näher und direkter bei den Leuten. Neben den Geschichten von früher und den altbekannten CITY-Songs präsentiert der 76-Jährige auch Lieder von seinem Solo-Album. "Das wird auch für mich sehr spannend", immerhin habe er die Songs bisher nur mit den KINX zusammen aufgeführt. Los geht's am Freitag im Hotel Ratskeller Schwarzenberg, bevor es unter anderem weiter nach Altenburg (18. April) und Dresden (19. Mai) geht.

Toni Krahl (76, l.) freut sich auf die "Plauderrunde" mit Kai Suttner (51). © privat

Auch "Bell, Book & Candle" gehören zu den Stammgästen im Ratskeller. Das nächste Konzert ist für den 6. November terminiert. © Patrick Lowack

Für Alex Diehl nicht nur ein musikalisches Highlight

Konzerte in Schwarzenberg sind für die Künstler wie ein Familientreffen

Dieter "Maschine" Birr (82, r.) war bereits mehrmals in Schwarzenberg. Über einen neuen Termin soll bereits gesprochen werden. © Patrick Lowack Auf Schwarzenberg freut sich nicht nur Krahl, der dort bereits zum dritten Mal auftritt und besonders von der Gastfreundlichkeit schwärmt. Auch sein Gesprächspartner und der Musikmanager Suttner ist in der "Perle des Erzgebirges" gerne zu Gast. "Vor zehn Jahren ging es mit einem Konzert von 'Bell Book & Candle' los", erinnert er sich. Es folgten Talkshows und Konzerte mit "Maschine" und Krahl. Dabei sei der Ratskeller immer ein verlässlicher und fairer Partner. Aber auch neue Programme bringt er mit Veronika Fischer sowie dem Comeback von "Amor & die Kids" nach Schwarzenberg. "Ich bin gut unterwegs im Ratskeller", staunt Suttner selbst. Erzgebirge Das sind die besten Kletterfelsen im Erzgebirge Auch "Maschine" blickt auf viele Auftritte zurück. Besonders in Erinnerung blieb ihm das Konzertwochenende 2000 zusammen mit Uwe Hassbecker (65), an dem sie ihr gemeinsames Projekt zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierten. In einem Punkt sind sich alle einig: Neben dem besonderen Ritter-Georg-Saal, der laut dem ehemaligen Puhdys-Sänger an eine Mischung aus Club und kleinem Theater erinnert, sticht der Ratskeller besonders durch das Gesamtpaket hervor. "Man wird den ganzen Tag versorgt", schwärmt Birr. Auch die mittlerweile freundschaftliche Beziehung zum Geschäftsführer Jan Fuchs (41) teilen die Musiker. Birr vergleicht seine Konzerte im Ratskeller daher mit einem Familientreffen - aber auch aufgrund der Nähe zum Publikum. "Hier kann man den Leuten in die Augen schauen und unmittelbar erleben, wie das Publikum reagiert."

Das Hotel und Restaurant Ratskeller in der Schwarzenberger Altstadt gibt es nicht nur kulinarische Highlights. Regelmäßig finden im Ritter-Georg-Saal auch Konzerte und andere Veranstaltungen statt. © Dirk Rückschloss