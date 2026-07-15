Neue Event-Location im Erzgebirge: Veranstalter geben weitere Details bekannt

Das Event Center Stollberg machte im Mai 2026 dicht. Ab September eröffnet die eine Location namens "X". © Sven Gleisberg

Bei Instagram beantworteten die Veranstalter zahlreiche Fragen. Fakt ist schon jetzt: Die neue Location wird unter dem Namen "X" geöffnet. "'X' ist ein Ort für Erlebnisse. Konzerte, Clubnächte, Festivals, Shows und besondere Events unter einem Dach", schreiben die Betreiber.



Die Macher betonen vor allem, dass die neue Location keine neue Disco werden soll. Zudem soll sich das Konzept zum ehemaligen Event-Center - auch bekannt als Sachsens größte Disco - fundamental ändern.



Geplant ist, dass der Club bis September grundlegend saniert wird - die Veranstalter versprechen neue Technik und frischen Sound.



Was ändert sich? Laut Betreiber nahezu alles: "Mehr Qualität. Mehr Vielfalt. Moderne Technik. Neue Konzepte." Außerdem liege der Fokus auf P18-Veranstaltungen. Allerdings seien auch Ü25- und Ü30-Partys geplant.

Musikalisch soll die neue Event-Location für alle etwas zu bieten haben: Hits aus den vergangenen Jahrzehnten, aber auch Rock- oder Metal-Veranstaltungen können sich die Macher vorstellen.

Wie teuer das Bier wird, welche Getränkeauswahl es gibt und wie viel der Eintritt kostet - diese Fragen bleiben bislang unbeantwortet.