Rasante Flucht vor Polizei: Simson-Fahrer (15) liefert sich wilde Verfolgungsjagd im Erzgebirge

Amtsberg - Wilde Verfolgungsjagd im Erzgebirge ! Am Sonntagabend flüchtete ein Simson-Fahrer (15) im Affenzahn vor der Polizei . Erst als der Teenager stürzte, war die Flucht vorbei.

Ein Teenager (15) flüchtete am Sonntag im Erzgebirge auf seiner Simson vor der Polizei. (Symbolfoto) © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa, 123rf/fotohenk

Die Beamten entdeckten den Jugendlichen gegen 19.50 Uhr auf seiner Simson im Amtsberger Ortsteil Dittersdorf. Der 15-Jährige war auf der Chemnitzer Straße unterwegs, hatte keine Kennzeichen an seinem Fahrzeug.



Aus diesem Grund wollten die Polizisten den Teenager anhalten - vergeblich. Er wendete, drückte aufs Gas und flüchtete, die Polizei hinterher!



"Die Beamten folgten dem Moped und signalisierten mittels Anhalte- und Sondersignalen bzw. auch Ansprechen, dass der Mopedfahrer anhalten sollte, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen", so eine Polizeisprecherin.



Doch der Jugendliche fuhr weiter - mit bis zu 85 km/h bretterte er durch Amtsberg. Dabei mussten Fußgänger ausweichen, um nicht von dem Moped erfasst zu werden.

Die Flucht führte vom Ortsteil Weißbach über den Filialweg und die Dittersdorfer Straße in den Ortsteil Dittersdorf bis zur Badstraße.

Auf dieser Schotterstraße fuhr der 15-Jährige so schnell, dass er die Kontrolle verlor. Er stürzte und verletzte sich leicht.