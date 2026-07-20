Rasante Flucht vor Polizei: Simson-Fahrer (15) liefert sich wilde Verfolgungsjagd im Erzgebirge
Amtsberg - Wilde Verfolgungsjagd im Erzgebirge! Am Sonntagabend flüchtete ein Simson-Fahrer (15) im Affenzahn vor der Polizei. Erst als der Teenager stürzte, war die Flucht vorbei.
Die Beamten entdeckten den Jugendlichen gegen 19.50 Uhr auf seiner Simson im Amtsberger Ortsteil Dittersdorf. Der 15-Jährige war auf der Chemnitzer Straße unterwegs, hatte keine Kennzeichen an seinem Fahrzeug.
Aus diesem Grund wollten die Polizisten den Teenager anhalten - vergeblich. Er wendete, drückte aufs Gas und flüchtete, die Polizei hinterher!
"Die Beamten folgten dem Moped und signalisierten mittels Anhalte- und Sondersignalen bzw. auch Ansprechen, dass der Mopedfahrer anhalten sollte, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen", so eine Polizeisprecherin.
Doch der Jugendliche fuhr weiter - mit bis zu 85 km/h bretterte er durch Amtsberg. Dabei mussten Fußgänger ausweichen, um nicht von dem Moped erfasst zu werden.
Die Flucht führte vom Ortsteil Weißbach über den Filialweg und die Dittersdorfer Straße in den Ortsteil Dittersdorf bis zur Badstraße.
Auf dieser Schotterstraße fuhr der 15-Jährige so schnell, dass er die Kontrolle verlor. Er stürzte und verletzte sich leicht.
Wer wurde durch den Verkehrsrowdy gefährdet? Polizei sucht Zeugen
Schnell stellte sich heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein hatte. Es folgten Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Angaben zum Sachschaden liegen den Beamten aktuell noch nicht vor.
Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer wurde durch den irren Fahrstil des Jugendlichen gefährdet? Wer musste dem Moped ausweichen? Wer hat die Flucht am Sonntagabend beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter der Nummer 03735/6060 entgegen.
Erst vor wenigen Wochen flüchtete ebenfalls ein Simson-Fahrer (19) im Erzgebirge vor der Polizei: Der junge Mann bretterte sogar mit über 90 km/h durch eine Stadt.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa, 123rf/fotohenk