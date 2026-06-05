Es kommen wieder mehr Touristen nach Sachsen
Von Inga Jahn
Kamenz - Sachsens Tourismus erholt sich: In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben mehr Menschen den Freistaat besucht.
Nach vorläufigen Zahlen des Landesstatistikamtes gab es von Januar bis März rund 1,45 Millionen Gästeankünfte - mithin 4,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025.
Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach um 4,0 Prozent auf rund 3,53 Millionen an.
Der überwiegende Teil der Gäste stammte laut Registratur aus dem Inland. Von denen, die aus dem Ausland nach Sachsen kamen, waren viele aus Polen, Österreich und Tschechien.
Während deutsche Touristen am ehesten im Erzgebirge oder Vogtland Urlaub machten, waren unter den ausländischen Gästen vor allem die Städte Dresden und Leipzig beliebt, so die Statistiker.
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