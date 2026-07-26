Über 350 Kilometer: Neues Wanderwegenetz im Herz von Sachsen

Oederan - Auf Schusters Rappen durch Sachsen : Wandern erfreut sich seit Jahren einer großen Beliebtheit im Freistaat und nun wurde ein landkreisübergreifendes Wanderwegenetz eingeweiht, das beeindruckende 350 Kilometer umfasst.

Tourismusministerin Barbara Klepsch (61, CDU) freut sich über das Vorzeigeprojekt. © Sebastian Kahnert/dpa

Das Kernwanderwegenetz umfasst den Landkreis Mittelsachsen und den Erzgebirgskreis im Flöha- und Zschopautal und ist laut Kultusministerium eine Kooperation von insgesamt 16 Kommunen. Das Netz erstreckt sich dabei über eine Fläche von 750 Quadratkilometer und reicht von Augustusburg bis Grünhainichen, Flöha und Frankenberg, aber auch Marienberg, Olbernhau und Pockau-Lengefeld sind dabei.

"Es ist darauf ausgerichtet, attraktive Naturlandschaften mit kulturellen Sehenswürdigkeiten zu verbinden und gleichzeitig den Pflegeaufwand für die Kommunen durch eine Konzentration auf touristisch relevante Hauptwege langfristig leistbar zu gestalten", so ein Ministeriumssprecher.

Auch Tourismusministerin Barbara Klepsch (61, CDU) weist auf die Besonderheit des Vorhabens hin: "Dieses Kernwanderwegenetz ist ein echtes Vorzeigeprojekt für die interkommunale Zusammenarbeit. Nur gemeinsam lässt sich die Qualität unserer Infrastruktur nachhaltig verbessern."

Wandern und Pilgern sei eine zentrale Säule im Tourismus-Masterplan und neben den Radtouristen ein Teil des sächsischen Aktivtourismus. "Hochwertige Wege sind ein Schatz, der nicht nur die touristische Wertschöpfung in der Region erhöht, sondern auch die Lebensqualität für die Menschen vor Ort stärkt", so die Ministerin.