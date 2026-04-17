Eskalation im Zug verhindert: Bahn-Heldin aus Sachsen ausgezeichnet

Chemnitz/Hohenstein‑Ernstthal - Es war eine brenzlige Situation: Zwei mutmaßliche Neonazis sorgten in einem Zug in Sachsen für Ärger. Bevor die Situation völlig eskalierte, schritt eine mutige Schaffnerin ein und warf die Aggro-Passagiere aus der Bahn. Für diese Aktion bekam sie nun eine Auszeichnung.

Schaffnerin Simone Hübert konnte im Sommer 2025 eine kritische Situation in einem Zug souverän lösen. © PR

Der Vorfall spielte sich im Sommer 2025 im RE 3 von Hof nach Dresden ab. Zwei mutmaßliche Neonazis sorgten für Unmut im Zug. Sie traten provokativ auf und äußerten sich lautstark rassistisch. Einer der Männer hatte sogar eine "88" (steht in Neonazi-Kreisen für 'Heil Hitler') auf dem Nacken tätowiert.

Die beiden Fahrgäste hatten zudem einen Hund dabei - für den Vierbeiner wollten sie allerdings nicht zahlen. Einer der Männer wurde daraufhin immer aggressiver.

Schaffnerin Simone Hübert schritt sein. Sie kam als Quereinsteigerin zur MRB, arbeitete vorher in der Gastronomie und kannte angespannte Situationen zu gut - sie bewahrte Ruhe, machte den Aggro-Fahrgästen allerdings deutlich, dass sie die Chefin im Zug ist.

"Mit sachlichen, aber deutlichen Worten stellte sie die beiden Provokateure vor die Wahl, den Zug freiwillig zu verlassen oder die Polizei hinzuzuziehen", teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mit.

Anschließend verließen die Männer den Zug in Hohenstein‑Ernstthal. "Die Situation konnte deeskaliert und die übrigen Fahrgäste geschützt werden", so das Verkehrsunternehmen.