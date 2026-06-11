Fantasy-Festival feiert auf Schloss Augustusburg Premiere

Augustusburg - Das Fantasy- und Familienfestival ANNOTOPIA kommt erstmals nach Sachsen und feiert auf Schloss Augustusburg seine Premiere.

Künstler, Darsteller, Händler und Besucher zeigen sich in ihren Kostümen. © Armin Weigel/picture alliance/dpa

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Schloss in eine bunte Erlebniswelt aus Fantasy, Mittelalter, Steampunk, Cosplay und Science-Fiction.

Besucher erwarten Hunderte Künstler, Darsteller und Händler, die in aufwendig gestalteten Kostümen und Kulissen Figuren aus verschiedensten Epochen und Fantasiewelten verkörpern - angefangen von Elfen, Drachen, Rittern bis hin zu Piraten, Steampunk-Charakteren und Figuren aus Film und Popkultur.