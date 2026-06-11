Fantasy-Festival feiert auf Schloss Augustusburg Premiere

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Das Fantasy- und Familienfestival ANNOTOPIA findet am Wochenende auf Schloss Augustusburg statt. Das Event feiert in Sachsen Premiere.

Von Linus Tresselt

Augustusburg - Das Fantasy- und Familienfestival ANNOTOPIA kommt erstmals nach Sachsen und feiert auf Schloss Augustusburg seine Premiere.

Künstler, Darsteller, Händler und Besucher zeigen sich in ihren Kostümen.
Künstler, Darsteller, Händler und Besucher zeigen sich in ihren Kostümen.  © Armin Weigel/picture alliance/dpa

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Schloss in eine bunte Erlebniswelt aus Fantasy, Mittelalter, Steampunk, Cosplay und Science-Fiction.

Besucher erwarten Hunderte Künstler, Darsteller und Händler, die in aufwendig gestalteten Kostümen und Kulissen Figuren aus verschiedensten Epochen und Fantasiewelten verkörpern - angefangen von Elfen, Drachen, Rittern bis hin zu Piraten, Steampunk-Charakteren und Figuren aus Film und Popkultur.

Dazu kommen Live-Musik, Shows sowie kulinarische Angebote.

Die Veranstalter rechnen am Wochenende mit rund 6000 Besuchern.

Titelfoto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

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