Faszinierendes Himmelsschauspiel: Naturkatastrophe sorgt für roten Mond über Sachsen

Cavertitz - Seit Ende Mai lodern mehrere Brände in den Wäldern Kanadas und sorgen für Zerstörung und riesige Rauchwolken. Diese haben Auswirkungen bis nach Sachsen und sorgen für ein faszinierendes Schauspiel am Himmel.

Einen rot-orangenen Mond kennen wir eigentlich nur von einer Mondfinsternis. Die ist im Moment allerdings nicht für dieses Himmelsschauspiel verantwortlich. © EHL Media/Tim Meyer

Wer in der Nacht zum Sonntag einen Blick in den Nachthimmel geworfen hat, konnte den Mond in einer rötlichen Färbung sehen. Grund dafür soll der Rauch der verheerenden Waldbrände in Kanada sein.

Wie die Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) der Europäischen Union gegenüber "Focus Online" bestätigte, habe der Rauch seit einigen Tagen Europa erreicht.

Das führe unter anderem dazu, dass der Mond uns von der Erde aus rötlich erscheint.

Auch die Sonne war in den frühen Morgenstunden rot-getrübt sichtbar, wie ein Fotograf in Schöna bei Cavertitz im Landkreis Nordsachsen festhielt.