27.06.2026 07:59 Ferienstart in Sachsen! So kommt Ihr jetzt noch günstig in den Urlaub

Die Sommerferien beginnen in wenigen Tagen. Wer noch keinen Urlaub gebucht hat, muss sich keine Sorgen machen. Es gibt noch tolle Angebote. Wir haben Tipps.

Von Uwe Blümel

Sachsen - Egal, ob Klassenprimus oder Sitzenbleiber - alle haben sich auf die Sommerferien gefreut. Jetzt beginnen sie bald und Ihr habt noch keinen Urlaubsplatz? Dann wird's höchste Zeit. Doch wohin soll die Reise gehen? Falls Ihr noch keine Ideen für Urlaubsziele habt - hier kommen welche: von Camping bis Fernreise, von günstig bis bequem, von Viersterne-Hotel bis Kreuzfahrturlaub. Egal, wofür Ihr Euch auch entscheidet: Oft habt Ihr noch die volle Auswahl.

Wer noch einen günstigen Urlaub sucht, ist an der polnischen Ostseeküste richtig. © imago/Winfried Rothermel Die günstigsten Ziele Knapp war gestern. Anders als in Vorjahren gibt es aktuell noch genügend Urlaubsplätze in den Sommerferien. Preis-Check: Was zahlt eine dreiköpfige Familie mit einem zwölfjährigen Kind für ein All-inclusive-Viersterne-Urlaubsresort? "In der Türkei und in Ägypten muss man mit etwa 800 Euro pro Person rechnen, in Spanien und Bulgarien werden dafür aktuell 950 bis 1000 pro Person fällig", sagt Urlaubsberater Nick Uhlig (24) vom sonnenklar.TV-Reisebüro im Chemnitz Center. Spanien und Griechenland sind teurer. Sachsen Denkmalpflege und Archäologie: Streit um Ämter-Fusion geht weiter "Zum Vergleich - eine Woche mit Eigenanreise und Frühstück an der polnischen Ostseeküste schlägt mit etwa 450 Euro pro Person zu Buche."

Am polnischen Ostseestrand kann es aber auch mal ein dichtes Gedränge geben. © IMAGO/Jürgen Schwenkenbecher

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Die Ägäisküste in Izmir in der Türkei. © imago/imagebroker

Wie wäre es mit Hausboot statt Al?

Noch keine Idee beim Reiseziel? Haben Sie sich schon mal an den Stränden Sardiniens gesonnt? © picture alliance/dpa/dpa-tmn Mal was anderes Für Preissensible muss es nicht unbedingt die Türkische Riviera sein. "In der Türkischen Ägäis ist es nicht so überlaufen und wegen der Gebirgslage oft auch nicht so heiß", empfiehlt Tourismuskauffrau Claudia Krotki-Schulz (38) von Ullmann Reisen in Schwarzenberg. Preisbeispiel für eine Woche für die dreiköpfige Familie: 2070 Euro. In Griechenland kommen kleinere Inseln wie Zakynthos im Ionischen Meer in den Fokus. Beliebt sind auch Sardinien oder Sizilien. Krotki-Schulz: "Dort darf man allerdings keine AI-Familienresorts erwarten." Sachsen Gartenschau im O-Schatz-Park: Dreistündige Siesta rettet das Fest-Wochenende Weil auch im Urlaub gilt, "eigener Herd ist Goldes wert": Wie wäre es mal mit Ferien auf einem Hausboot auf der Mecklenburger Seenplatte oder in einem Ferienhaus? Wer ganz weit weg will: Zwei Wochen auf Bali gibt's ab 1700 Euro pro Person.

Empfiehlt einen Trip nach Eski Foca, ein Ferienort an der Ägäis-Küste in Izmir: Tourismuskauffrau Claudia Krotki-Schulz (38) aus Schwarzenberg. © TUI ReiseCenter Schwarzenberg/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Günstigere Flüge in anderen Bundesländern

Günstiger bei unseren nahen Nachbarn in die Ferien abheben: Flughafen Vaclav Havel in Prag. © IMAGO/Zoonar Der Flughafen-Trick "Wer flexibel ist, hat noch gute Chancen auf günstige Urlaubsplätze", weiß Nick Uhlig. Mit flexibel meint er Kompromisse bei Reisestart, -ziel und -länge. "Sind zum Beispiel die Flüge an einem bestimmten Wochentag für eine siebentägige Reise ins Lieblingshotel ausgebucht, können diese an einem anderen Termin noch verfügbar sein." Tipp, um günstiger an ein ab sächsischen Flughäfen bereits ausgebuchtes Ziel zu gelangen: Weicht auf Flughäfen in Bundesländern aus, die noch keine Ferien haben - zum Beispiel nach Bayern (München, Nürnberg), Baden-Württemberg (Stuttgart) oder Berlin. Das ist zwar mit einer zusätzlichen Anfahrt verbunden, doch trotzdem oft deutlich preisgünstiger. In manchen Pauschalreisen steckt das "Zug zum Flug"-Ticket sogar schon drin. Ab Prag geht es zudem günstig mit Emirates nach Dubai, Etihad Airways nach Abu Dhabi und Qatar Airways nach Doha - auch als Zwischenstopp bei Weiterflügen nach Asien. Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind aufgehoben.

Reist selbst gern und oft, empfiehlt preissensiblen Kunden Urlaub an der polnischen Ostseeküste wie hier in Misdroy: Reisefachmann Nick Uhlig (24). © sonnenklar.TV Reisebüro im Chemnitz Center/

Busreisen wieder gefragt

Kurze Strecke, Nonstop-Flüge: Die Insel Kos erreicht man ab Sachsen im Direktflug. © imago/imagebroker Bequemlichkeit ist Trumpf Parkgebühren, Bahnärger, Koffer schleppen, Schwierigkeiten beim Einchecken - alles das erspart man sich mit Tür-zu-Tür-Reisen. "Bei der Haustürabholung holen wir Kunden direkt von zu Hause ab und bringen sie beispielsweise nach einer Urlaubsreise auf die Insel Rügen auch wieder direkt nach Hause", sagt Claudia Krotki-Schulz von Ullmann Reisen. Der Service geht oft Hand in Hand mit einem anderen Reiseboom des Sommers: Busreisen, weil Flüge wegen hoher Kerosinsteuer zum Preistreiber wurden. Kurze Flüge Wenn es mit dem Flugzeug in den Urlaub geht, dann bevorzugen viele Nonstop-Verbindungen. Wer nicht gerne lange im Flieger sitzt: Von den beiden sächsischen Flughäfen in Dresden und Leipzig geht es zum Beispiel ohne Umstieg auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Korfu und Kos sowie teils dreimal täglich nach Mallorca. Uhlig: "Ab Leipzig geht es direkt auf die Kanaren nach Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Hauptflugverbindung ist jedoch nach wie vor Antalya mit zum Teil bis zu fünf Flügen am Tag."

Mit einem Strand aus schwarzem Sand ins Schwarze getroffen: Teneriffa als Insel der Kanaren ist auch in diesem Jahr eine gute Wahl für ein Sommerferienziel. © imago/Westend61

Urlaub mit Chauffeur: Busreisen sind wieder groß in Mode. © antoniodiaz/123rf

Ferienwohnung auf Rädern: Urlaub mit dem Wohnmobil gehört zu den Rennern der Sommersaison 2026. © cookelma/123rf

Campingurlaub stark nachgefragt