Grüne stellen Antrag gegen zu hohe Ticketpreise in Sachsen

Dresden - Die Fahrpreise im Schienennahverkehr in Sachsen sollen nicht steigen.

Die Preise im regionalen Bahnverkehr könnten auch hier steigen. Eine Initiative Sachsens beim Bund will das verhindern. © Kristin Schmidt

Der Sächsische Landtag stimmte jetzt einem entsprechenden Antrag der Grünen zu.

Inhaltlich geht es um die Trassenpreise, also die Nutzungsgebühren, die für das Befahren eines Streckenabschnitts fällig werden.

Der Europäische Gerichtshof hat das bisherige Trassenpreissystem gekippt.

Jetzt droht dem Personennahverkehr auf der Schiene (SPNV) eine Erhöhung um 23,5 Prozent.