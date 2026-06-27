Grüne stellen Antrag gegen zu hohe Ticketpreise in Sachsen

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Die Fahrpreise im Schienennahverkehr in Sachsen sollen nicht steigen. Der Sächsische Landtag stimmte jetzt einem entsprechenden Antrag der Grünen zu.

Von Thomas Staudt

Dresden - Die Fahrpreise im Schienennahverkehr in Sachsen sollen nicht steigen.

Die Preise im regionalen Bahnverkehr könnten auch hier steigen. Eine Initiative Sachsens beim Bund will das verhindern.
Die Preise im regionalen Bahnverkehr könnten auch hier steigen. Eine Initiative Sachsens beim Bund will das verhindern.  © Kristin Schmidt

Der Sächsische Landtag stimmte jetzt einem entsprechenden Antrag der Grünen zu.

Inhaltlich geht es um die Trassenpreise, also die Nutzungsgebühren, die für das Befahren eines Streckenabschnitts fällig werden.

Der Europäische Gerichtshof hat das bisherige Trassenpreissystem gekippt.

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Katja Meier (46), die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, kämpft gegen teurere Bahntickets.
Katja Meier (46), die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, kämpft gegen teurere Bahntickets.  © Thomas Türpe
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"Wenn der Bund jetzt nicht gegensteuert, drohen weniger Zugangebote und höhere Ticketpreise", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katja Meier (46).

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Thomas Türpe

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