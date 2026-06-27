Auf der Spur der Steine: Sachsen hat neue Geoparkführer

Dresden - Sachsen hat neue Geoparkführer! Die zwölf Parkführer schafften die bundeseinheitliche Zertifizierung. Einer davon kommt nun im Geopark Sachsens Mitte, elf im "Porphyrland" zum Einsatz, wie die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) mitteilte.

Die Kirche in Beucha (Landkreis Leipzig) steht auf Granit. Im Geopark Porphyrland vermitteln elf neue Geoparkführer solche geologischen Besonderheiten. © IMAGO/Depositphotos

Steinhartes Wissen: Kenntnisse rund um die Geologie gehörten bei der monatelangen Ausbildung zu den wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkten.

Außerdem sollen die Guides die regionale Heimatgeschichte und Kultur in ihre Führungen einbauen.

Geoparks sind Regionen, in denen vor allem geologische Besonderheiten gut erhalten sind und erlebbar gemacht werden. Sie bieten Einblicke in Erdgeschichte, in Natur und Kultur sowie in die geologische Entstehung der jeweiligen Landschaft. Im Mittelpunkt steht dabei die Wissensvermittlung.