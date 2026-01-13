 7.656

Feuer im Tagebau Nochten ausgebrochen: Zwei Mitarbeiter im Krankenhaus

Bei einem Feuer im Tagebau Nochten (Landkreis Görlitz) wurden zwei Mitarbeiter verletzt.

Von Malte Kurtz

Nochten - Bei einem Feuer im Tagebau Nochten (Landkreis Görlitz) wurden zwei Mitarbeiter verletzt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften steht rund um den Absetzer.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften steht rund um den Absetzer.  © xcitepress

Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Montagmorgen aufgrund einer Rauchwolke über dem Tagebau Nochten alarmiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die eisigen Temperaturen einen technischen Defekt verursacht, woraufhin ein sogenannter Absetzer in Brand geriet.

Mehrere Feuerwehren eilten daraufhin zu dem vom Energiekonzern LEAG betriebenen Tagebau-Gelände in der Oberlausitz.

Zwei Mitarbeiter des Tagebaus hatten derweil bereits versucht, die Flammen eigenhändig zu löschen. Beide kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Brand konnte inzwischen wieder gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Mittag noch an.

Am Montagmorgen war eine Rauchwolke über dem Tagebau aufgestiegen.
Am Montagmorgen war eine Rauchwolke über dem Tagebau aufgestiegen.  © Lausitznews
Ein technischer Defekt hatte einen Brand verursacht.
Ein technischer Defekt hatte einen Brand verursacht.  © xcitepress

Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie ein Großaufgebot an Einsatzkräften rund um das riesige Baugerät steht. Der Konzern LEAG war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.

