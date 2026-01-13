Feuer im Tagebau Nochten ausgebrochen: Zwei Mitarbeiter im Krankenhaus

Nochten - Bei einem Feuer im Tagebau Nochten (Landkreis Görlitz) wurden zwei Mitarbeiter verletzt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften steht rund um den Absetzer. © xcitepress

Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Montagmorgen aufgrund einer Rauchwolke über dem Tagebau Nochten alarmiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die eisigen Temperaturen einen technischen Defekt verursacht, woraufhin ein sogenannter Absetzer in Brand geriet.

Mehrere Feuerwehren eilten daraufhin zu dem vom Energiekonzern LEAG betriebenen Tagebau-Gelände in der Oberlausitz.

Zwei Mitarbeiter des Tagebaus hatten derweil bereits versucht, die Flammen eigenhändig zu löschen. Beide kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Brand konnte inzwischen wieder gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Mittag noch an.