Erneut Geflügelpest in Mittelsachsen nachgewiesen

Jahnatal - Im Januar wurde die Geflügelpest bereits bei einem Schwan in Freiberg nachgewiesen. Nun ist eine Geflügelhaltung in der Gemeinde Jahnatal ebenfalls betroffen. Alle Tiere müssen getötet werden.

Alle Tiere der Geflügelhaltung müssen getötet werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der Landkreis Mittelsachsen am Dienstagabend mitteilte, bestätigte das zuständige Friedlich-Löffler-Institut den Befund zuvor.

Bereits am Sonntag informierten die Verantwortlichen der Haltung das Veterinäramt am Sonntag über einen erhöhten Verlust an Tieren.

Bei einer Kontrolle wiesen zahlreiche Tiere die typischen Symptome des gefährlichen Virus auf: Nasen- und Augenausfluss und Fieber. Es folgte eine Probenahme und die Sperre des Bestandes.

Am Montag dann die bittere Gewissheit: Die Laborbefunde der Sächsischen Landesuntersuchungsanstalt waren positiv - alle Tiere müssen gekeult werden.

Zudem wurde nun eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand eingerichtet.

Die Allgemeinverfügungen dazu werden noch heute Abend im elektronischen Amtsblatt auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.