Feuer in der Gohrischheide brennt weiter: Zweiter Löschhubschrauber im Einsatz

Zeithain - Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Sonntag weiter gegen die Flammen in der Gohrischheide gekämpft. Inzwischen ist ein zweiter Löschhubschrauber zum Einsatz gekommen.

Der Waldbrand in der Gohrischheide könnte sich am Sonntag noch ausbreiten. © Sebastian Willnow/dpa

Man konnte das Feuer auf einem eingeschlossenen Abschnitt halten, wie Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (48, parteilos) am Sonntagmorgen mitteilte.

Mit ansteigenden Temperaturen und aufkommendem Wind im Tagesverlauf gehe man aber davon aus, dass das Feuer noch einmal aufflammen werde.

Insgesamt brannten laut Pollmer in der Gohrischheide 16 Hektar Fläche ab. Das hätten neue Messungen ergeben. Zuvor war von knapp 40 Hektar die Rede gewesen. Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert.

Das Ziel sei am heutigen Sonntag, den Brand weiter auf dem eingeschlossenen Abschnitt zu halten. Inzwischen seien zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Das verbessere die Bekämpfung der einzelnen Brandherde deutlich, sagte Feuerwehrsprecher Raiko Riedel auf Anfrage. Die Einsatzkräfte seien zuversichtlich, dass sich das Feuer auch bei aufkommendem Wind in Schach halten lasse.

An der Lage selbst habe sich Stand Sonntagnachmittag nichts geändert. Das Feuer sei weiter eingegrenzt, könne auf der munitionsbelasteten Fläche aber nicht direkt bekämpft werden. Die beiden Hubschrauber löschten die Brandnester aus der Luft.