Strahlende Kinderaugen: Nikoläuse seilen sich von sächsischen Kliniken ab

In ganz Sachsen überraschten Höhenretter verkleidet als Nikolaus Kinder in Krankenhäusern. © Daniel Förster

So seilte sich in Bautzen ein als Nikolaus verkleideter Kamerad von der Drehleiter zum Balkon der Kinderstation ab, wie Stadtsprecherin Josephine Brinkel informierte. Begleitet wurde er von einer Kollegin im Engelskostüm.

Die Aktion sei von den kleinen Patienten aufmerksam verfolgt worden. Von den kostümierten Feuerwehrleuten hätten sie ein Geschenk mit Kuscheltier und Süßigkeiten erhalten. "Die Kinder waren sehr glücklich", sagte Brinkel.

Seit einigen Jahren machen die Spezialisten der Feuerwehr mit ihrem Einsatz zum Nikolaustag kranken Kindern eine Freude und bringen Abwechslung in den Klinikalltag.

Zum ersten Mal dabei war auch die Höhen- und Tiefenrettung der Zwickauer Berufsfeuerwehr. Sie rückten mit Drehleiter und Kletterausrüstung am Kinderzentrum des Heinrich-Braun-Klinikums an und überbrachten kleine Geschenke an etwa 50 Kinder und Jugendliche, wie das Krankenhaus mitteilte.

"Für unsere Patienten ist jeder Lichtblick von unschätzbarem Wert", erklärte die Leitende Chefärztin des Kinderzentrums, Conny Huster. "Zu sehen, wie sie heute gelacht, gestaunt und sich einfach nur gefreut haben, berührt uns sehr."