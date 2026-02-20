Bauarbeiten im Frühjahr: Weiterer Radweg für Mittelsachsen

Weißenborn - Noch ein neuer Radweg für Mittelsachsen: In Weißenborn, südlich von Freiberg , entsteht ab dem Frühjahr ein Radweg an einer Kreisstraße.

In Weißenborn wird im Frühjahr ein neuer, 850 Meter langer Radweg gebaut. © gajus/123RF

Wie das Landratsamt mitteilte, wird der Weg entlang der Müdisdorfer Straße/K7731 gebaut. Schon im Februar sollen die ersten Arbeiten an Bäumen durchgeführt werden.

"Bis Ende Juni erfolgt dann die eigentliche Umset­zung des Projektes", so ein Sprecher.

Die Strecke wird eine Gesamtlänge von rund 850 Metern und eine Breite von etwa 2,60 Metern haben.

"Ein Kunstgraben, der Teil des UNESCO-Welterbes 'Montanregion Erzgebirge' ist, befindet sich im Bau­bereich. Daher wird dieser beim Bau entsprechend ge­schützt", heißt es in der Mitteilung. Die Ausführung wird noch abgestimmt.

Die Kosten von 300.000 Euro werden mithilfe von Fördermitteln des Freistaates sowie Geldern der Gemeinde Weißenborn gedeckt. Diese übernimmt den Eigenanteil des Landkreises. Der Kreistag hat einer entsprechenden Zweckvereinbarung zugestimmt.