Bauarbeiten im Frühjahr: Weiterer Radweg für Mittelsachsen
Weißenborn - Noch ein neuer Radweg für Mittelsachsen: In Weißenborn, südlich von Freiberg, entsteht ab dem Frühjahr ein Radweg an einer Kreisstraße.
Wie das Landratsamt mitteilte, wird der Weg entlang der Müdisdorfer Straße/K7731 gebaut. Schon im Februar sollen die ersten Arbeiten an Bäumen durchgeführt werden.
"Bis Ende Juni erfolgt dann die eigentliche Umsetzung des Projektes", so ein Sprecher.
Die Strecke wird eine Gesamtlänge von rund 850 Metern und eine Breite von etwa 2,60 Metern haben.
"Ein Kunstgraben, der Teil des UNESCO-Welterbes 'Montanregion Erzgebirge' ist, befindet sich im Baubereich. Daher wird dieser beim Bau entsprechend geschützt", heißt es in der Mitteilung. Die Ausführung wird noch abgestimmt.
Die Kosten von 300.000 Euro werden mithilfe von Fördermitteln des Freistaates sowie Geldern der Gemeinde Weißenborn gedeckt. Diese übernimmt den Eigenanteil des Landkreises. Der Kreistag hat einer entsprechenden Zweckvereinbarung zugestimmt.
Erst im Januar gab die Landesdirektion bekannt, dass entlang der S200 insgesamt drei neue Radwege entstehen sollen. Damit werden die Ortschaften Tanneberg, Schweikershain und Hoyersdorf der Gemeinden Erlau, Mittweida und Geringswalde verbunden. Die Strecke ist insgesamt sieben Kilometer lang.
Ein genauer Baustart für die drei Wege ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: gajus/123RF