Großeinsatz in Gewerbegebiet: Mitarbeiter nach Feuer in Metall-Firma verletzt

Ottendorf-Okrilla - In einem Betrieb im Landkreis Bautzen ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Aufgrund eines technischen Defekts war in dem Betrieb am Montagvormittag eine Maschine in Brand geraten. © Roland Halkasch

Gegen 10.38 Uhr eilten die Einsatzkräfte zu einem auf Oberflächenanfertigung spezialisierten Unternehmen in Medingen, einem Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla.

In dem Gewerbegebiet an der Straße "Am Eichelberg" war aufgrund eines technischen Defekts eine Maschine in Brand geraten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am frühen Abend erklärte.

Laut Polizeiangaben konnten alle Mitarbeiter des Betriebs rechtzeitig evakuiert werden. Ein Sprecher der integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS) erklärte, dass eine Person ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis waren bis circa 15.30 Uhr im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die betroffene Firma selbst konnte auf TAG24-Anfrage zunächst keine Details zu dem Vorfall nennen.