Mehrere Fenster zu Bruch geböllert: Polizei ermittelt jugendliche Sprengmeister

Mit ihrer Böllerei hatten Chaoten in der Silvesternacht in Wittichenau mehrere Schaufenster zertrümmert.

Von Malte Kurtz

Wittichenau - Mit ihrer Böllerei hatten Chaoten in der Silvesternacht in Wittichenau (Landkreis Bautzen) mehrere Schaufenster zertrümmert. Nun hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt.

In der Marktpassage in Wittichenau haben Teenager in der Silvesternacht mehrere Fensterscheiben zu Bruch geböllert.  © xcitepress

Insgesamt 300 Gramm Sprengstoff hatten die bis dato unbekannten Zündler in der Marktpassage in die Luft gejagt. Die Druckwelle zerstörte die Scheiben einer Fleischerei, einer Physiotherapie und einer Wohnungsgesellschaft.

Zurück blieb ein Sachschaden von 26.000 Euro!

Wie die Polizei Sachsen am Dienstag in einem Beitrag auf Facebook verkündete, konnten inzwischen drei jugendliche Tatverdächtige ermittelt werden. Die minderjährigen Sprengmeister sind gerade einmal zwischen 14 und 15 Jahre alt.

In der vergangenen Woche statteten Beamte des Polizeireviers Hoyerswerda dem Trio einen Hausbesuch ab. Dabei beschlagnahmten sie zwei Rucksäcke und die Handys der Teenager.

Laut Polizeiangaben befinden sich auf den Smartphones "aller Wahrscheinlichkeit nach" Beweise für die Tat. Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil an.

