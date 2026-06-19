Flaschenmangel wegen Hitze in Sachsen? Das sagen die Getränkehersteller
Von Sebastian Münster
Lichtenau/Oppach - Sachsens Getränkehersteller rechnen angesichts der aktuellen Sommerhitze und dem bevorstehenden Hochsommer nicht mit einem Engpass bei Flaschen. Sämtliche Lager seien gut gefüllt, berichtet Norbert Rogge, Sprecher des Lausitzer Getränkeherstellers Oppacher.
Lichtenauer hat eigenen Angaben zufolge bereits im Frühjahr vorproduziert und hält maximal 20 Millionen Flaschen auf 40.000 Paletten vor.
"Das reicht in der Hochsaison für drei bis vier Wochen", so Sprecherin Katharina Voit.
In der heißen Phase des Sommers produziert das in Mittelsachsen ansässige Unternehmen demnach rund um die Uhr bis zu einer Million Liter Getränke am Tag.
Sollte es in den nächsten Wochen und Monaten eine Hitzephase über mehrere Wochen geben, sei ein Flaschenmangel denkbar.
Wichtig sei deshalb, dass die Leute ihr Leergut nicht im Keller horten, sondern es auch wieder zurückbringen, so Trautmann.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa