Flaschenmangel wegen Hitze in Sachsen? Das sagen die Getränkehersteller

Lichtenau/Oppach - Sachsens Getränkehersteller rechnen angesichts der aktuellen Sommerhitze und dem bevorstehenden Hochsommer nicht mit einem Engpass bei Flaschen. Sämtliche Lager seien gut gefüllt, berichtet Norbert Rogge, Sprecher des Lausitzer Getränkeherstellers Oppacher.

Sachsens Getränkehersteller haben ausreichend Flaschen für das Saisongeschäft im Sommer "gebunkert". © Jan Woitas/dpa

Lichtenauer hat eigenen Angaben zufolge bereits im Frühjahr vorproduziert und hält maximal 20 Millionen Flaschen auf 40.000 Paletten vor.

"Das reicht in der Hochsaison für drei bis vier Wochen", so Sprecherin Katharina Voit.

In der heißen Phase des Sommers produziert das in Mittelsachsen ansässige Unternehmen demnach rund um die Uhr bis zu einer Million Liter Getränke am Tag.