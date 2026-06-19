19.06.2026 08:45 Noch vor der Sommerpause: Neues Polizeigesetz im Landtag

Polizeigesetz im Doppelpack: Der Landtag berät vor der Sommerpause zwei Entwürfe dazu nacheinander. Es wäre eine Überraschung wenn das Gesetz durchfällt.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Der Landtag hat seinen Fahrplan für die letzten beiden Sitzungen vor der Sommerpause herausgegeben. Das Polizeigesetz taucht als dickster Brocken gleich zweimal nacheinander als TOP 4 und 5 auf der Tagesordnung für die Plenarsitzung am Mittwoch auf. Ein Druckfehler?

Der Beschluss des neuen Polizeigesetzes ist zeitnah nötig, denn das Land hat Vorgaben der Verfassungsgerichte des Bundes und des Freistaates Sachsen umzusetzen. © picture alliance/dpa Mitnichten. Zuerst wird der Entwurf der Staatsregierung für das "Gesetz zur Änderung polizeirechtlicher Vorschriften" gelesen und beraten. Die Beschlussfassung danach soll artikelweise erfolgen. Bereits im Vorfeld hatten CDU, SPD und BSW ihre Einigung in Sachen Polizeigesetz verkündet. Es wäre also eine Überraschung, wenn das Gesetz durchfällt. Falls doch - dann könnte noch der Entwurf der Grünen des gleichen Gesetzes zum Zuge kommen und Zustimmung finden. Dessen Lesung, Beratung und Beschluss folgt unmittelbar danach.

Wie kommt die Tagesordnung zustande?