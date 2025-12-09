Wer hat den Größten? Startschuss für Weihnachtsbaum-Contest

Frankenberg - Auf die Höhe kommt es an: Auch in diesem Jahr ziehen die Azubis des Ingenieurbüros Wuttke in Chemnitz wieder durch den Freistaat und vermessen die Weihnachtsbäume der Städte.

Der Weihnachtsbaum in Frankenberg ist einer von fünf, die gestern in Mittelsachsen vermessen wurden. © Kristin Schmidt

Los ging's am Dienstag in Mittelsachsen: Mittweida legte mit 13,62 Metern vor. Die Bäume in Hainichen und Freiberg liegen mit 12,98 Metern und 12,80 Metern nah beieinander.

Der Baum in Frankenberg misst 12,62 Meter, während der in Brand-Erbisdorf nur 10,47 Meter hoch ist.

Bis zum 18. Dezember werden beim 6. Weihnachtsbaum-Contest insgesamt über 20 Bäume vermessen. Am Mittwochvormittag ist der Baum auf dem Dresdner Striezelmarkt an der Reihe. Am 15. Dezember wird der Leipziger Weihnachtsbaum vermessen.

Wie gewohnt wird zudem eine B-Note für die Optik vergeben.