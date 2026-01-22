Heute geht's in Freiberg um Sachsens Bodenschätze: "Risiken gibt es immer"

Freiberg - Seltene Erden stecken in Smartphones, Elektroautos oder Windkraftanlagen. In Storkwitz (Nordsachsen) lagert das einzig bekannte Vorkommen in Mitteleuropa. Darüber und über andere Bodenschätze sprach TAG24 im Vorfeld der 3. Sächsischen Rohstoffkonferenz mit Prof. Martin Bertau (57) von der TU Bergakademie Freiberg .

Prof. Dr. Martin Bertau (57) organisiert die 3. Rohstoffkonferenz in Freiberg. © Kristin Schmidt

TAG24: Herr Prof. Bertau, um den Bergbau war es in Sachsen jahrelang ruhig. Aktuell gibt es gleich mehrere Initiativen. Was ist da los?

Martin Bertau: "Die Weltmarktpreise waren lange im Keller. Inzwischen bewegen sie sich auf einem Niveau, da kann man entspannt nachdenken, ob und wo es sich lohnt, einzusteigen."

TAG24: Hätte der hiesige Bergbau gegen Giganten wie China wirklich eine Chance?

Martin Bertau: Wenn China mit Dumpingpreisen den Markt manipuliert - übrigens: Nichts anderes haben westliche Nationen früher auch gemacht -, muss Europa eben in der Lage sein, darauf zu antworten.

TAG24: Machen Proteste und die Bürokratie nicht jeden Bergbau in Deutschland unattraktiv?

Martin Bertau: Nicht, wenn alle Beteiligten rechtzeitig aufeinander zugehen und ehrlich und transparent kommunizieren. Risiken gibt es immer. Aber Bergbau ist heute nicht mehr gleichbedeutend mit Mondlandschaft. Der moderne Bergbau ist wie ein Tunnel, nur dass Sie wieder aus demselben Loch rausfahren. Alles andere passiert im Berg. Und bleibt auch dort. Oder Sie machen Fluidbergbau: Die Wertstoffe löst man raus und pumpt sie hoch. Wir haben dazu auch ein Patent auf den Weg gebracht.