Ausbruch von Geflügelpest in Nordsachsen: Das ist in der Überwachungszone zu beachten

Freiberg - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Geithain werden nun auch Maßnahmen im Landkreis Mittelsachsen getroffen.

Halter von Hühnern, Enten, Gänsen und Co. in Mittelsachsen müssen nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Geithain einige Maßnahmen treffen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Landratsamt mitteilte, betrifft die Überwachungszone, die einen Radius von mindestens zehn Kilometern hat, auch die Regionen um Rochlitz, Penig, Lunzenau, Königsfeld und Wechselburg.

Für die Zone gibt es bestimmte Auflagen für die Halter von Geflügel. So müssen die Tierhalter dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel und ihre Nutzungsart angeben.

Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eier und tierische Nebenprodukte (zum Beispiel Hühnermist) können nur mit genehmigten Ausnahmen in oder aus dem Bestand gebracht werden.

Mit Ausnahme von Tauben sind Vögel in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtungen zu halten. "Diese muss aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen", heißt es vom Landratsamt. Zudem müssen die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf Veränderungen überprüft werden.

Dazu zählen verringerte Beweglichkeit, ein signifikanter Anstieg oder Rückgang der Produktionsdaten oder eine gesteigerte Todesrate.