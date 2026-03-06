Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker im TAG24-Interview: Darum geht er neuerdings ins Fitnessstudio

Mit ihrem elektroAkustik-Programm spielte SILLY in vielen ausverkauften Häusern. Kein Wunder, dass die Ostrock-Band mit Julia Neigel das Programm fortführt.

Von Sarah Fuchs

Berlin/Freiberg - Mit ihrem elektroAkustik-Programm spielte SILLY voriges Jahr in vielen ausverkauften Häusern. Kein Wunder, dass die Ostrock-Band zusammen mit Julia Neigel (59) das Programm fortführt.

Bereits im vergangenen Jahr trat SILLY im Tivoli Freiberg auf. © Dana Barthel Am 12. März geht es im Tivoli Freiberg (Tickets: ab 59,90 Euro) wieder los. Vorher sprach TAG24 mit Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker (65). TAG24: Sechs Wochen ist das letzte SILLY-Konzert her. Wie verbringst du die konzertfreie Zeit? Hassbecker: Eine vergleichsweise lange Zeit, wenn ich an die letzten beiden Jahre denke, in denen ich gespielt habe, bis der Arzt kommt. Gerade deshalb ist auch viel liegen geblieben, um das ich mich jetzt kümmern konnte. Sachsen Wegen Iran-Konflikt: Spritpreise legen Rallye in Sachsen hin, Gaspreise bleiben stabil Außerdem habe ich gemerkt, dass ich für mich etwas tun muss, und habe mich Mitte Januar in einem Fitnessstudio angemeldet. Das erste Mal in meinem Leben! Ich nutze das ziemlich oft und es tut mir extrem gut, mental wie körperlich. TAG24: Das Tivoli ist besonders für die Ostrock-Musiker eine besondere Stätte. Welche Erinnerungen teilst du mit ihr? Hassbecker: Das Tivoli ist ein toller Laden und leider hatten wir nicht so eine intensive und lange Tradition wie zum Beispiel mein Freund und Kollege Dieter "Maschine" Birr (81), mit dem ich ja auch schon mehrfach dort war. Ich erinnere mich trotzdem an ein wundervolles Konzert noch mit Tamara Danz (†43), später dann zusammen mit Anna Loos (55) und zuletzt mit unserer elektroAkustik -Tour, in Begleitung von Julia Neigel und Toni Krahl (76). Vielleicht können wir ja doch noch eine Tradition daraus machen. Wir würden uns freuen.

Akustik- oder Rockkonzert? Das denkt der SILLY-Gitarrist darüber

Neben seinen Gitarren zückt Uwe Hassbecker (65) bei den SILLY-Konzerten auch seine Geige. © Dana Barthel TAG24: Die Elektro-Akustik-Tour stieß auf große Begeisterung. Was macht die Konzerte besonders? Hassbecker: Schon länger hatten wir vor, unsere Songs mal akustischer umzusetzen und unser Repertoire auf diese Weise für uns neu zu entdecken. Wir haben die Lieder musikalisch [um] das Maximum reduziert und sie behutsam neu arrangiert. Im Ergebnis bedeutet das eine größere Intimität und Durchsichtigkeit. Für uns ist das eine tolle Erfahrung. TAG24: Hat sich etwas an dem Programm dieses Jahr etwas geändert? Wenn ja, was? Sachsen Spritpreise in Sachsen über zwei Euro: Wo bleibt das Kartellamt? Hassbecker: Vor allem hat sich geändert, dass Julia, die uns seit inzwischen sieben Jahren treu zur Seite steht, alleine am Mikrofon steht. Sie kennt fast unser gesamtes Repertoire und trägt das wunderbar alleine weg. Wir lieben das Programm so, wie es ist, und behalten uns natürlich kleine Änderungen vor. TAG24: Akustik- oder Rockkonzert? Was sind für dich die jeweiligen Vorzüge? Hassbecker: Beides hat seinen Reiz. Die schon erwähnte Durchsichtigkeit macht einfach Spaß. Man spielt auf akustischen Instrumenten komplett anders, hat andere Ideen, von denen die Arrangements beeinflusst werden. Das führt am Anfang der Songs manchmal dazu, dass die Leute noch gar nicht erkennen, welcher Song nun jetzt kommt. Spätestens ab Gesangseinsatz ist das natürlich klar. Unsere Rockkonzerte haben eine andere Energie. Da kommt wirklich Power und Schub von der Bühne. Geballte Kraft sozusagen und das macht auch Spaß. Ich glaube, wir werden beide Konzepte beibehalten, weil sie so verschieden sie sind, ihre Berechtigung haben und uns ans Herz gewachsen sind.

Seit sieben Jahren hält Julia Neigel (59, Foto) SILLY die Treue. Nachdem sie sich das Mikrofon erst mit AnNa R. (†55) und danach mit Toni Krahl (76) teilte, übernimmt sie den Gesang mittlerweile alleine. © Dana Barthel

Geht SILLY in zwei Jahren in die Rockerrente?