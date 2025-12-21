Rassistische Attacke in Freiberg: Stein mit Hakenkreuz in Wohnung eines Syrers geworfen
Von Birgit Zimmermann
Freiberg - Unbekannte Täter haben in Freiberg (Mittelsachsen) einen Pflasterstein mit Hakenkreuz in die Wohnung eines Syrers (31) geworfen.
Das Wurfgeschoss zertrümmerte am Samstagabend das Fenster der Wohnung an der Tschaikowskistraße und beschädigte einen Fernseher, wie die Polizei mitteilte.
Der 31 Jahre alte Mieter der Erdgeschosswohnung sei unverletzt geblieben.
Der zehn mal zehn Zentimeter große Granitstein sei mit einem schwarzen Hakenkreuz sowie einer Beleidigung versehen gewesen.
Nun ermittelt der Staatsschutz.
