Rassistische Attacke in Freiberg: Stein mit Hakenkreuz in Wohnung eines Syrers geworfen

Freiberg - Unbekannte Täter haben in Freiberg (Mittelsachsen) einen Pflasterstein mit Hakenkreuz in die Wohnung eines Syrers (31) geworfen.

Die Polizei ermittelt derzeit nach einem mutmaßlich rassistischen Anschlag auf die Wohnung eines Syrers (31). Am Samstag flog ein Pflasterstein mit Hakenkreuz in dessen Fenster. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/liwei12

Das Wurfgeschoss zertrümmerte am Samstagabend das Fenster der Wohnung an der Tschaikowskistraße und beschädigte einen Fernseher, wie die Polizei mitteilte.

Der 31 Jahre alte Mieter der Erdgeschosswohnung sei unverletzt geblieben.