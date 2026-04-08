Freie Lehrstellen für (fast) alle Bewerber in Sachsen

Chemnitz - Positive Nachrichten vom Ausbildungsmarkt in Sachsen : Rein rechnerisch bestehen gute Chancen für Jugendliche, dass sie eine Lehrstelle finden und im Spätsommer erfolgreich ins Berufsleben starten. "Ich freue mich, dass die sächsischen Betriebe trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten weiter auf Ausbildung setzen", sagte am Mittwoch Klaus-Peter Hansen (64), Sachsens Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Sachsens BA-Chef Klaus-Peter Hansen (64) wünscht sich, dass noch mehr Unternehmen in Sachsen ausbilden. © Sven Gleisberg

Er zog zufrieden Halbjahresbilanz: Im März standen für die rund 9700 noch suchenden Jugendlichen etwa 9600 offene Lehrstellen bereit. Für das kommende Ausbildungsjahr (beginnt Oktober) registrierte die BA insgesamt 14.066 Bewerber und 15.391 Berufsausbildungsstellen.

Dabei decken sich die Top 10 der Wünsche aktuell nahezu mit den Top 10 des Lehrstellenangebots.

Die beliebtesten Berufe sind nach wie vor: Verkäufer, Kfz-Mechatroniker, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann im Einzelhandel und Fachlagerist. Zu den sogenannten Chancen-Berufen (mehr Stellen als Bewerber) gehören Fleisch-Fachverkäufer, Beton- und Stahlbetonbauer, Fachwirt Handel.