Fremdsprachen-Boom: Darum steuert Sachsen auf Rekordjahr zu

Leipzig - Fremde Sprachen lernen ist in Sachsen so populär wie lange nicht mehr. In den Volkshochschulen (vhs) in Leipzig , Dresden und Chemnitz werden in diesem Jahr Hunderte Kurse angeboten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Ein Sprecher der Volkshochschule Leipzig prophezeit ein Rekordjahr für Sprachkurse. (Symbolfoto) © Jörg Halisch/dpa

"Wir steuern auf ein Rekordjahr zu. Man kann auch sagen, das Erlernen anderer Sprachen ist an der vhs so beliebt wie nie", sagte ein Sprecher der vhs Leipzig. Dabei verlegen die Lehrkräfte die Unterrichtsstunden immer häufiger an ungewöhnliche Orte.

In der Landeshauptstadt Dresden werden die Kurse auch mal draußen abgehalten. Da wird Englisch im Grünen gelernt, die japanische Sprache im Rahmen des Kirschblütenfestes nähergebracht, gemeinsam schwedisch Mittsommer gefeiert, es gibt polnische Wein-Lese-Abende oder französische Kurse mit den Liedern von Édith Piaf und einem guten Schluck Sauvignon Blanc für Genießer.

"Vor allem die Aussicht auf Kontakte im Urlaub lockt die Menschen in die Kurse", sagte Jana Möbius, Fachbereichsleiterin für Sprachen bei der vhs Dresden.

Zuvor könnten die Lernenden schon mal in Restaurants um die Ecke üben, in der jeweiligen Sprache ihr Essen zu bestellen.

"Die Sprache im jeweiligen Land anzuwenden, schließt die Herzen der einheimischen Menschen auf. Man kommt schneller ins Gespräch", erläuterte Möbius.