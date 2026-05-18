Fremdsprachen-Boom: Darum steuert Sachsen auf Rekordjahr zu
Von André Jahnke
Leipzig - Fremde Sprachen lernen ist in Sachsen so populär wie lange nicht mehr. In den Volkshochschulen (vhs) in Leipzig, Dresden und Chemnitz werden in diesem Jahr Hunderte Kurse angeboten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.
"Wir steuern auf ein Rekordjahr zu. Man kann auch sagen, das Erlernen anderer Sprachen ist an der vhs so beliebt wie nie", sagte ein Sprecher der vhs Leipzig. Dabei verlegen die Lehrkräfte die Unterrichtsstunden immer häufiger an ungewöhnliche Orte.
In der Landeshauptstadt Dresden werden die Kurse auch mal draußen abgehalten. Da wird Englisch im Grünen gelernt, die japanische Sprache im Rahmen des Kirschblütenfestes nähergebracht, gemeinsam schwedisch Mittsommer gefeiert, es gibt polnische Wein-Lese-Abende oder französische Kurse mit den Liedern von Édith Piaf und einem guten Schluck Sauvignon Blanc für Genießer.
"Vor allem die Aussicht auf Kontakte im Urlaub lockt die Menschen in die Kurse", sagte Jana Möbius, Fachbereichsleiterin für Sprachen bei der vhs Dresden.
Zuvor könnten die Lernenden schon mal in Restaurants um die Ecke üben, in der jeweiligen Sprache ihr Essen zu bestellen.
"Die Sprache im jeweiligen Land anzuwenden, schließt die Herzen der einheimischen Menschen auf. Man kommt schneller ins Gespräch", erläuterte Möbius.
Sprache schließt Herzen auf und hilft gegen Einsamkeit
Zudem sei der soziale Aspekt beim Erlernen einer Fremdsprache bedeutsam. Die Sprache erleichtere es, Menschen zu treffen und zu verstehen.
In Leipzig können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim gemeinsamen Singen italienischer Hits mit Gitarrenbegleitung die Sprache lernen. Englischkurse werden zum Stricken, Comiczeichnen oder für Gesellschaftsspiele angeboten.
Neben dem Dauerbrenner Englisch sind in der Messestadt vor allem Spanisch, Italienisch, Japanisch, Französisch und Arabisch sehr gefragt.
Die Altersstruktur entspricht allgemein der Leipziger Bevölkerung. Für Japanisch und Koreanisch melden sich auffällig viele Jugendliche und junge Erwachsene an. Im Bereich Englisch werden immer mehr Kurse von Seniorinnen und Senioren besucht.
In Chemnitz werden im aktuellen Semester Kurse in 29 Sprachen angeboten. Darunter sind auch sehr selten unterrichtete Sprachen wie Walisisch, Grönländisch und Nordsamisch, wie die vhs mitteilte.
Bei jüngeren Menschen sind in allen drei Städten vor allem Japanisch und Koreanisch beliebt. Das liege an der immer weiter wachsenden Faszination für Anime-Filme, Manga-Comics oder K-Pop, sagte Möbius. "Es ist aber auch die Sehnsucht nach dem Exotischen. Die Menschen träumen sich halt gerne auch mal weit weg."
Titelfoto: Montage: Jörg Halisch/dpa; Hannah Wagner/dpa