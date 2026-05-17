Zeugin lässt Graffiti-Schmierer auffliegen: Polizei fasst zwei junge Männer

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Sprayer aufgeflogen! In der Nacht zum Sonntag haben Einsatzkräfte im sächsischen Pirna zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren gefasst.

Von Maximilian Schiffhorst

Pirna - Sprayer aufgeflogen! In der Nacht zum Sonntag haben Einsatzkräfte im sächsischen Pirna zwei junge Männer (23, 20) gefasst.

Diese Tat blieb nicht unbeobachtet: Zwei Männer (23, 20) haben laut einer Zeugin diese Hauswand in Pirna verunstaltet.
Diese Tat blieb nicht unbeobachtet: Zwei Männer (23, 20) haben laut einer Zeugin diese Hauswand in Pirna verunstaltet.  © Daniel Förster

Eine Zeugin hatte die beiden Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie sie gegen 0.45 Uhr an einer Hausfassade am Markt einen etwa 2 mal 2,5 Meter großen Schriftzug anbrachten, teilte die Polizei mit.

Dabei soll es sich um den Begriff "Smoky" sowie eine Krone gehandelt haben.

Alarmierte Beamte konnten die mutmaßlichen Verursacher wenig später stellen.

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In der Umgebung entdeckten sie zudem weitere Graffitis. Einem Foto-Reporter zufolge waren an einem Stromkasten, an der Sandsteinmauer einer Bahnunterführung und an einem Betonsockel frische Schmierereien aufgetaucht – darunter "SGD!" und "ACAB".

Auch diese Graffitis sollen auf das Konto der Tatverdächtigen gehen.
Auch diese Graffitis sollen auf das Konto der Tatverdächtigen gehen.  © Daniel Förster
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Die zwei deutschen Staatsbürger haben nun ein Verfahren am Hals. Sie müssen sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Titelfoto: Montage: Daniel Förster (2)

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