Krauschwitz (Sachsen) - Die juristische Abwicklung der Raser-Fahrt von Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU ) treibt immer wildere Blüten. Am Donnerstag wurde über Stunden die Ortsdurchfahrt von Krauschwitz in der Lausitz polizeilich gesperrt! Denn DEKRA-Gutachter stellten die Tempofahrt von "Speedy Conrades" nach.

Der Test-Audio wurde in Krauschwitz so aufgenommen, wie eist der Minister über die Straße gedüst sein soll. © Thomas Schulz

Im September 2023 wurde der Politiker auf der Ortsdurchfahrt mit 81 km/h geblitzt. Erlaubt waren 30. Für diese Verkehrsordnungswidrigkeit (OWi) setzte es 550 Euro und zwei Monate Fahrverbot. Clemens legte Einspruch ein, zog den aber dann doch zurück.

Zwischenzeitlich aber hatte der zuständige Richter den Fall in ein Strafverfahren umgewandelt. Die Raserei wäre laut Strafgesetzbuch ein illegales Autorennen.

Es folgte ein Streit über die Aufhebung der Immunität.

Im März 2025 bot der Richter die Einstellung an. Gegen saftige Auflagen: Zahlung von 10.000 Euro (davon zwei Drittel an gemeinnützige Vereine), 20 Stunden Fahrsicherheitstraining für den Minister und 20 Stunden Verkehrsunterricht vor Schülern.

Dem Vorschlag stimmte jedoch der Staatsanwalt nicht zu. Nun soll es am zuständigen Amtsgericht Weißwasser zum Prozess kommen.