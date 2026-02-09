Fünfte Jahreszeit: Sachsens Jecken steuern dem Höhepunkt entgegen

Radeburg - Nach Pandemie, Energiekrise und Sicherheitsdebatten heißt es in Sachsen endlich wieder: Kostüm an, Sorgen aus.

Der Radeburger Karneval zählt zu den absoluten Highlights. © Petra Hornig

Die fünfte Jahreszeit kehrt mit voller Kraft auf die Straße zurück. Höhepunkt ist der größte Karnevalsumzug des Freistaats in Radeburg.

Mit spürbarer Erleichterung blicken Sachsens Karnevalsvereine auf diese Saison. "Diese Mehrkosten aus den Vorjahren bleiben, aber es sind keine weiteren Verschärfungen hinzugekommen", sagt Jörg Weiser, Präsident des Verbands Sächsischer Carneval.

Nach Jahren steigender Kosten und strenger Auflagen sei die Stimmung so entspannt wie lange nicht mehr.

Am kommenden Sonntag rollt dann Sachsens größter Karnevalsumzug durch Radeburg. Anders als in Köln oder Mainz, wo politische Spitzen gerne satirisch zerlegt werden, bleibt es hier ganz bewusst unpolitisch.

"Unser Motto lautet: Narrenhaus RaBu - verrückt und durchgeknallt!", betont Umzugspräsident Kai Drabe.