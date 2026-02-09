Fünfte Jahreszeit: Sachsens Jecken steuern dem Höhepunkt entgegen
Radeburg - Nach Pandemie, Energiekrise und Sicherheitsdebatten heißt es in Sachsen endlich wieder: Kostüm an, Sorgen aus.
Die fünfte Jahreszeit kehrt mit voller Kraft auf die Straße zurück. Höhepunkt ist der größte Karnevalsumzug des Freistaats in Radeburg.
Mit spürbarer Erleichterung blicken Sachsens Karnevalsvereine auf diese Saison. "Diese Mehrkosten aus den Vorjahren bleiben, aber es sind keine weiteren Verschärfungen hinzugekommen", sagt Jörg Weiser, Präsident des Verbands Sächsischer Carneval.
Nach Jahren steigender Kosten und strenger Auflagen sei die Stimmung so entspannt wie lange nicht mehr.
Am kommenden Sonntag rollt dann Sachsens größter Karnevalsumzug durch Radeburg. Anders als in Köln oder Mainz, wo politische Spitzen gerne satirisch zerlegt werden, bleibt es hier ganz bewusst unpolitisch.
"Unser Motto lautet: Narrenhaus RaBu - verrückt und durchgeknallt!", betont Umzugspräsident Kai Drabe.
Radeburger Karneval auch bei YouTube
Bis zu 25.000 Besucher werden erwartet, wenn das Wetter mitspielt. "Trocken und etwas Sonne wäre natürlich perfekt. Nur regnen sollte es nicht", sagt Weiser mit einem Augenzwinkern.
Der Eintritt in Radeburg kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder feiern kostenlos mit. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, den Livestream auf dem YouTube-Kanal des RCC zu verfolgen.
Titelfoto: Petra Hornig