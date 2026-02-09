Training im Schießkanal: Hier werdet Ihr selbst zum Biathlon-Star

Altenberg - Wintersport mal anders: In Altenberg dürfen jetzt alle auf die Profi-Loipe. Flutlicht, Schnee und echte Biathlon -Atmosphäre machen den Abend zum Erlebnis. Und beim Schießen zeigt sich, wer wirklich Nerven hat.

Unter Flutlicht kann man über die winterlichen Strecken gleiten. © www.altenberg.de

An zehn Abenden im Februar und März öffnet die Biathlon-Arena Zinnwald-Georgenfeld jeweils von 18 bis 20.30 Uhr für alle, die Lust auf Skilanglauf haben.

Egal ob gemütliche Runde oder sportlicher Ehrgeiz - hier ist beides möglich. "Unter Flutlicht können Langläufer entspannt ihre Runden drehen oder sich auf der anspruchsvollen Strecke auspowern", so die Organisatoren. Für Erwachsene kostet es 7,50 Euro, für Kinder 5 Euro, Parken inklusive.

Wer danach noch Adrenalin übrig hat, kann den zweiten Teil des Biathlons ausprobieren. Im Schießkanal des Sportkomplexes Altenberg werden aus Zuschauern echte Biathlon-Schützen.

Mit einem originalen Wettkampfgewehr, professionell betreut und wetterunabhängig, heißt es: Ruhe bewahren, zielen, treffen.