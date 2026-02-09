Training im Schießkanal: Hier werdet Ihr selbst zum Biathlon-Star

In Altenberg dürfen jetzt alle auf die Profi-Loipe. Flutlicht, Schnee und echte Biathlon-Atmosphäre machen den Abend zum Erlebnis.

Von Benjamin Schön

Altenberg - Wintersport mal anders: In Altenberg dürfen jetzt alle auf die Profi-Loipe. Flutlicht, Schnee und echte Biathlon-Atmosphäre machen den Abend zum Erlebnis. Und beim Schießen zeigt sich, wer wirklich Nerven hat.

Unter Flutlicht kann man über die winterlichen Strecken gleiten.
Unter Flutlicht kann man über die winterlichen Strecken gleiten.  © www.altenberg.de

An zehn Abenden im Februar und März öffnet die Biathlon-Arena Zinnwald-Georgenfeld jeweils von 18 bis 20.30 Uhr für alle, die Lust auf Skilanglauf haben.

Egal ob gemütliche Runde oder sportlicher Ehrgeiz - hier ist beides möglich. "Unter Flutlicht können Langläufer entspannt ihre Runden drehen oder sich auf der anspruchsvollen Strecke auspowern", so die Organisatoren. Für Erwachsene kostet es 7,50 Euro, für Kinder 5 Euro, Parken inklusive.

Wer danach noch Adrenalin übrig hat, kann den zweiten Teil des Biathlons ausprobieren. Im Schießkanal des Sportkomplexes Altenberg werden aus Zuschauern echte Biathlon-Schützen.

Mit einem originalen Wettkampfgewehr, professionell betreut und wetterunabhängig, heißt es: Ruhe bewahren, zielen, treffen.

Wer während der Olympischen Winterspiele Lust auf Biathlon bekommt, kann es hier selbst probieren.
Wer während der Olympischen Winterspiele Lust auf Biathlon bekommt, kann es hier selbst probieren.  © 123RF
Termine gibt es einmal im Monat von Februar bis September. 40 Euro pro Person, 20 Schuss inklusive. Anmelden muss man sich spätestens am Vortag. Infos: altenberg.de.

Titelfoto: Bildmontage: www.altenberg.de, 123RF

