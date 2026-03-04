Für mehr Sichtbarkeit und Austausch mit den Bürgern: Erste mobile Polizeiwache geht an den Start

Strehla - Das Polizeirevier Riesa startet ein Pilotprojekt: Eine mobile Polizeiwache, die den Austausch zwischen Bürgern und Polizisten ermöglichen soll.

Zwei Polizeibeamte sollen am kommenden Freitag auf dem Markt in Strehla den Bürgern zur Verfügung stehen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei wird die erste mobile Station am kommenden Freitag auf dem Markt in Strehla zwischen 9 Uhr und 11 Uhr eingerichtet.

An diesem Tag sollen zwei Bürgerpolizisten "für Beratungen und Gespräche zur Verfügung" stehen. Ab 10 Uhr wird auch der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Wnuck vor Ort sein, um die erste mobile Station persönlich zu begleiten.

Ziel der mobilen Polizeiwache ist es, die Polizei für die Bürger nahbarer und besser erreichbar zu machen.