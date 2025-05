Gänsehaut auf dem Flugplatz: Himmlische Momente trotz Handicap

Kamenz - Am Samstag verwandelte sich der Flugplatz Kamenz in einen Ort voller Gänsehautmomente: Beim Projekt "Engel können fliegen" hoben über 120 Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen zu einem unvergesslichen Rundflug ab.

Viele der Teilnehmer kamen aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. © Norbert Neumann

Acht Maschinen standen bereit, begleitet von einem liebevoll organisierten Erlebnistag mit Musik, Verpflegung und viel Herz.

"Fliegen ist schon lange mein Hobby. Dieses Gefühl wollte ich an Kinder weitergeben, die sonst nie so eine Chance hätten", erzählt Initiator Sven Ulbrich (52), der mit der Aktion bereits in Mainz und Egelsbach Station gemacht hatte.

Zu dem Flugtag in Kamenz hatte ihn seine Kollegin Antje Dreßler (37) überredet.