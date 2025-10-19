Gänseland Sachsen: Braten-Saison beginnt mit einer guten Nachricht

Wermsdorf - Die Preise für den traditionellen Gänsebraten bleiben in Sachsen in diesem Jahr stabil auf Vorjahresniveau. Allerdings sind regionale Produkte in den Supermärkten weiterhin eine Seltenheit.

Lorenz Eskildsen (61) aus Wermsdorf ist Sachsens größter Gänse-Produzent. © Steffen Füssel

Wie der sächsische Geflügelwirtschaftsverband (GWV) mitteilte, liegt der Preis für eine frische Gans aus deutscher Erzeugung bei etwa 20 Euro pro Kilo. Tiefkühlware aus Deutschland soll demnach um die 15 Euro pro Kilo kosten.

Das bestätigt auch Lorenz Eskildsen (61). Er betreibt in Sachsen unter seinem Namen zwei Zuchtbetriebe mit Gänsemärkten in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) und Königswartha (Landkreis Bautzen). Bei Eskildsen liegt der Kilopreis für die frische Gans heuer bei 21,95 Euro - und damit genauso hoch wie im Vorjahr.

Jedes Jahr schlachtet Eskildsen rund 30.000 Tiere für den Verkauf in den eigenen Hofläden und in regionalen Kleinbetrieben. Vorbestellungen sind dort nicht notwendig.

"Die Ware wird in den Hofläden jeden Tag neu aufgefüllt und Verfügbarkeiten sind immer vorhanden", sagt Eskildsen.