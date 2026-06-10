Was Kinder neben sächsischer Bahnstrecke bauen, lässt Behörden eingreifen

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Gefährliche Standort-Wahl! In der sächsischen Gemeinde Oderwitz haben Kinder eine Spielbude direkt neben der Bahnstrecke Bischofswerda–Zittau errichtet.

Von Maximilian Schiffhorst

Oderwitz - Gefährliche Standort-Wahl! In der sächsischen Gemeinde Oderwitz (Landkreis Görlitz) haben Kinder eine Spielbude direkt neben der Bahnstrecke Bischofswerda–Zittau errichtet. Die Behörden bemerkten den Bau und reagierten mit einer Abriss-Anweisung.

Die Behörden haben eine Spielbude an der Bahnstrecke Bischofswerda–Zittau entfernen lassen. (Symbolfoto)
Die Behörden haben eine Spielbude an der Bahnstrecke Bischofswerda–Zittau entfernen lassen. (Symbolfoto)  © RocciPix

Das Bretter-Ast-Konstrukt stand nahe dem Haltepunkt Oberodewitz nur fünf Meter von den Gleisen entfernt, wo Züge mit 80 km/h fahren dürfen, wie Sprecher Alfred Klaner (55) von der Bundespolizei Ebersbach mitteilte.

Den Spuren zufolge sei erst kürzlich dort ein Lagerfeuer entfacht worden. Die Deutsche Bahn habe die Bude nun beseitigt.

Laut dem Sprecher sollen die Erbauer zwischen 10 und 15 Jahre alt gewesen sein. Die Präventionsbeauftragte der Ebersbacher Dienststelle wolle mit den verantwortlichen Kids ins Gespräch kommen.

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"Der unmittelbare Gleisbereich ist kein Platz für Abenteuerspiele und Holzbuden", betont Klaner.

Beobachtungen und sonstige Hinweise können der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Nummer 03586/76020 mitgeteilt werden.

Titelfoto: RocciPix

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