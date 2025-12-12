Gefahr im Verzug: So geht es jetzt mit sächsischer Bröckel-Brücke weiter

Zittau - Hier ist Eile geboten: Die Bröckel-Brücke "Kummersberg" im sächsischen Zittau befindet sich in äußerst schlechtem Zustand. Seit Mittwochnachmittag ist die darunterliegende Bahnstrecke voll gesperrt. Nun soll das Bauwerk aus dem Jahr 1915 schnellstens beseitigt werden.

Die Bröckel-Brücke "Kummersberg" ist das neue Sorgenkind in Ostsachsen. Am Freitag machten sich Vertreter der Stadt Zittau und der DB InfraGO ein Bild vom Zustand. © Stadt Zittau

"Der Oberbürgermeister hat den Infrastrukturbetreiber bei einem Vor-Ort-Termin mit dem raschen Abriss beauftragt", erklärt Stadtsprecher Kai Grebasch (50) gegenüber TAG24.

Entsprechende Arbeiten würden am Montag starten. "Ab dem darauffolgenden Samstag soll der Zugverkehr dann wieder möglich sein", prognostiziert Grebasch.

Seit Freitag könne auch auf der Brücke kein Verkehr mehr stattfinden. "Für Anlieger des Wohngebiets und der Kleingärten wird eine Behelfszufahrt von der Herwigsdorfer Straße ertüchtigt."

Da Gefahr im Verzug bestehe, sei für den Abriss kein Genehmigungsverfahren notwendig. "Alle Beteiligten sind sich einig darüber, dass dringend gehandelt werden muss." Eine neue Bahnquerung sei in Planung. Doch dies werde seine Zeit dauern.