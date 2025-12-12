Es wird immer ernster: Sächsische Brücke muss jetzt sogar abgestützt werden

Markkleeberg - Um die m arode Agra-Brücke in Markkleberg zu entlasten, wurde die Fahrbahn Mitte November über Nacht bereits beidseitig auf eine Spur verengt , die zulässige Geschwindigkeit reduziert und das Bauwerk zudem für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen gesperrt. Nun liegen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr die vollständigen Ergebnisse der Sonderprüfung der Brücke im Leipziger Süden vor und machen weitere Maßnahmen notwendig, um eine Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse zu vermeiden.

Die Ergebnisse der technischen Untersuchungen des Bauwerks zeigten ein "außerordentlich kritisches Schadensbild". Ab Januar sollen alle östlichen Brückenfelder sollen durch zusätzliche Stützen verstärkt werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Um das "stark geschädigte" Schwester-Bauwerk der eingestürzten Dresdner Carola-Brücke weiter zu entlasten, sollen ab Januar "zusätzliche Stützen an der Brückenunterseite installiert werden", teilte die Stadt Leipzig am Freitag mit.

Dafür ist bereits jetzt der parallel zur Brücke führende Weg für Radfahrerinnen und Fußgänger gesperrt worden, in den kommenden Wochen sind auch zeitweise die Unterführungen betroffen.

Weil die umliegenden Brücken in ihrer Tragfähigkeit beschränkt sind, kann der Baustellenverkehr nur über die nördliche Zufahrt Goethesteig/Im Dölitzer Holz und auf den Parkwegen geführt werden.

Bis voraussichtlich Ende Februar rollt daher schweres Baugerät durch den Agra-Park.