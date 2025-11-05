Gegen den Trend! In dieser sächsischen Stadt sinken die Abwassergebühren spürbar

Limbach-Oberfrohna - Von wegen alles wird teurer! Eine Mini-Region stemmt sich gegen eine scheinbare Gesetzmäßigkeit. Während andernorts die Gebühren für Abwasser explodieren, sinken für rund 25.000 Bürger von Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna (Landkreis Zwickau ) die Gebühren ab 2026 spürbar.

Großflächige Solaranlagen auf den Dächern der Kläranlage tragen zu niedrigen Betriebskosten bei. © Ralph Kunz

Im Zweckverband Niederfrohna kostet die Einleitung von einem Kubikmeter Abwasser ab Januar 74 Cent - fast ein Viertel weniger als bisher. Insgesamt (mit Abwasserbehandlung) werden pro Kubikmeter 1,94 Euro fällig.

Zum Vergleich: In Chemnitz kostet die Entsorgung 4,41 Euro pro Kubikmeter, also mehr als doppelt so viel! Wie ist das möglich?

Steffen Heinrich (60), Geschäftsleiter des Zweckverbandes, verrät sein Erfolgsrezept: "Wir halten unsere Kosten niedrig. So erzeugen wir mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs für die Kläranlage selbst mit Solaranlagen, die wir nach und nach auf den Dächern installiert haben."

Auch die immer teurer werdende Entsorgung von Klärschlamm entfällt. "Seit 2019 wird der Klärschlamm, etwa 1400 Tonnen jährlich, in unserer Pyrolyseanlage verwertet. Das spart eine Viertelmillion Euro."