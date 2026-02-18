Gelder für die Kreativen in Sachsen

Leipzig - Der Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen bekam am Dienstag rund 1,38 Millionen Euro Fördermittel, um die Arbeit seines Kompetenzzentrums verstetigen zu können.

Minister Dirk Panter (51, SPD, l.) übergab den Fördermittelbescheid an Claudia Muntschick (Kreatives Sachsen GmbH) und Lars Fassmann (Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e. V.). © SMWA

"Die institutionelle Förderung eröffnet eine langfristige, planbare Perspektive, von der wir uns positive Effekte für die Branche und darüber hinaus erwarten", sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).

Er meinte: "Kreative wirken als Booster für andere Branchen."

Tatsächlich sind in dem Sektor etwa 81.000 Menschen (vorwiegend in Klein- und Kleinstbetrieben) beschäftigt.