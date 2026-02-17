 1.328

Diese Züge sind ab Mittwoch neu im Einsatz

Ab Mittwoch werden auf einigen Strecken der City-Bahn Chemnitz Züge mit ungewöhnlichem Erscheinungsbild unterwegs sein.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ab Mittwoch werden auf einigen Strecken der City-Bahn Chemnitz Züge mit ungewöhnlichem Erscheinungsbild unterwegs sein.

Die Regio-Shuttle RS1 in den Farben Gelb-Weiß-Schwarz wurden angemietet.
Die Regio-Shuttle RS1 in den Farben Gelb-Weiß-Schwarz wurden angemietet.  © City-Bahn Chemnitz GmbH

Es handelt sich bei den Bahnen um angemietete Regio-Shuttle RS1 in den Farben Gelb-Weiß-Schwarz. Das teilte die City-Bahn Chemnitz am Dienstag mit.

"Wir haben die Fahrzeuge angemietet, um die Fahrplanstabilität durchgehend gewährleisten zu können", so City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube (44).

Am Mittwoch wird zum ersten Mal eines der beiden neuen Fahrzeuge auf der Bahnstrecke RB92 zwischen Glauchau und Stollberg unterwegs sein.

Zeitnah könnten durch notwendig gewordene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten weniger Züge zur Verfügung stehen. Es sollen also mit den neuen Bahnen Engpässe verhindert werden. Wenn Ausfälle drohen könnten oder Bestandsfahrzeuge für Ausbildungsfahrten benötigt werden, dann werden die beiden Reservefahrzeuge eingesetzt.

Die beiden neuen Züge werden am Mittwoch erstmals auf der Bahnstrecke RB92 zwischen Glauchau und Stollberg eingesetzt.
Die beiden neuen Züge werden am Mittwoch erstmals auf der Bahnstrecke RB92 zwischen Glauchau und Stollberg eingesetzt.  © City-Bahn Chemnitz GmbH
Mit der zusätzlichen Fahrzeugreserve bei der City-Bahn kann dann voraussichtlich auch die Linie C15 wieder komplett bis Technopark durchfahren werden. Aktuell endet sie von Hainichen kommend im Chemnitzer Hauptbahnhof.

Titelfoto: Bildmontage: City-Bahn Chemnitz GmbH (2)

