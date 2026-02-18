In Sachsen gebaut, aber nur schwer verkauft: Steigt durch die Prämie die Nachfrage nach Elektroautos?

In Sachsen werden immer mehr E-Autos gebaut, aber der Verkauf läuft schleppend. Nur jedes 50. zugelassene Auto ist ein Stromer. Kann die Kaufprämie helfen?

Von Pia Lucchesi

Chemnitz - Die Produktion von E-Autos legte in Sachsen 2025 um 20 Prozent zu. Insgesamt 288.000 Neuwagen liefen vom Band. Die E-Mobilität hat trotzdem hierzulande weiter einen schweren Stand. In Sachsen ist nur etwa jedes 50. zugelassene Auto ein Stromer (Deutschland: etwa jedes 25.).

Im VW-Werk in Zwickau werden nur noch Elektroautomobile für verschiedene Marken des VW-Konzerns gebaut. © imago/Sylvio Dittrich Leipzig (+3,5 Prozent) und Dresden (+3,3 Prozent) heißen die Schlusslichter im Vergleich der deutschen Großstädte, wenn es um den Umstieg von Verbrenner auf E-Autos im Vorjahr geht (Quelle: HUK-E-Barometer). Die repräsentative Studie setzt Dresden und Leipzig auf die allerletzten Plätze des Städte-Rankings beim Anteil der reinen Elektroautos im Bestand der versicherten HUK-Fahrzeuge. Laut Barometer steigt die Akzeptanz von E-Autos - besonders in Städten. Gekauft werden Stromer aber vor allem von Menschen, die jenseits der Zentren in selbst genutzten Immobilien wohnen. Sachsen Gelder für die Kreativen in Sachsen Immer mehr Autofahrer können sich vorstellen, perspektivisch vollelektrisch unterwegs zu sein.

Das HUK-E-Barometer vom vierten Quartal 2025. © huk

Günstige Automarken spüren mehr Nachfrage

Thomas Aehlig (49, l.) ist Betriebsratsvorsitzender von VW Sachsen. © Norbert Neumann Löste da die neue staatliche Kaufprämie Fesseln? Eine TAG24-Umfrage bei sächsischen Autohändlern ergab ein gemischtes Lagebild. Günstige Automarken aus Fernost und China spüren deutlich mehr Nachfrage seit Januar. Merklich, aber nicht unheimlich, stieg das Interesse an elektrischen Flitzern europäischer Markenhersteller. Impulse für das hochpreisige Pkw-Segment setzte die Förderung bislang nicht. Thomas Aehlig (49) ist als Chef des VW-Betriebsrates Sachsen davon überzeugt, dass der Kaufanreiz sich in Bestelleingängen widerspiegeln wird. Davon dürfte auch der Produktionsstandort Zwickau profitieren. Sachsen Rot-Kreuz-Helfer fiebern dem Fackellauf nach Italien entgegen "Ob das am Ende nachhaltig sein wird und ob sich danach ein Tal anschließt, weil Menschen ihren Autokauf wegen der Prämie vorziehen, wird sich erst später zeigen."

EU in der Pflicht

Thomas Schmidt (64, CDU): "Das sogenannte Verbrenner-Aus ist zum politischen Kampfbegriff geworden. Wer jedoch von der Elektromobilität als Zukunftstechnologie überzeugt ist, braucht dieses Verbot nicht." © dpa/Jan Woitas Sachsens Ex-Staatsminister Thomas Schmidt (64, CDU) nennt die undifferenzierte Kaufprämie "kontraproduktiv". Er lenkt als Mitglied des Europäischen Rates der Regionen die Automotive Regions Alliance. Schmidt: "Warum sollten wir mit Steuergeld ohnehin günstige, nicht europäische Autos noch billiger machen? Das Geld gehört in Entwicklung und Produktion hier vor Ort - damit Deutschland selbst bezahlbare Pkw bauen kann, statt Importe zu subventionieren." Er sieht die EU in der Pflicht. "Sie muss endlich ihrem Aktionsplan, den sie vor gut einem Jahr vorgelegt hat, konkrete Maßnahmen folgen lassen. Die europäische Automobil- und Zulieferindustrie braucht Unterstützung für den Wandel, was nicht nur Förderung bedeutet, sondern auch Deregulierung und Beschleunigung von Prozessen."

Viele Unklarheiten in der Förderung