Genug Grünzeug für ein besinnliches Fest: Polizei beschlagnahmt große Menge Marihuana

Die Polizei hat die berauschenden Weihnachts-Pläne eines Mannes aus Kamenz durchkreuzt.

Von Malte Kurtz

Kamenz - Die Polizei hat die berauschenden Weihnachts-Pläne eines Mannes (55) aus Kamenz durchkreuzt.

Insgesamt 2,5 Kilogramm Marihuana wurde im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt.
Insgesamt 2,5 Kilogramm Marihuana wurde im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt.

Kurz vor Heiligabend, am 15. Dezember, durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Wohnungen des 55-Jährigen, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte.

Dabei ging ihnen ein "großer Fisch" in Netz, oder besser gesagt: 2,5 Kilogramm Marihuana.

Die Tüten voll mit Drogen überreichte der Mann den Beamten dabei freiwillig. Der mitgebrachte Spürhund hatte kurz vorm Fest dementsprechend einen entspannten Arbeitstag.

Zuvor hatte das Amtsgericht Bautzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchungsmaßnahmen angeordnet.

Gegen den 55-Jährigen wird derweil wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Der Beschuldigte blieb jedoch auf freiem Fuß.

