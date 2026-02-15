Blackout-Vorsorge bleibt Buch mit sieben Siegeln

Dresden - Die Staatsregierung hat keinen vollständigen Überblick über die Blackout-Vorsorge ihrer Kommunen. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des BSW-Abgeordneten Jens Hentschel-Thöricht (48) hervor.

Die Landeshauptstadt schaffte kürzlich erst Notstromgeneratoren für solche Blackouts an. © Christian Juppe

Demnach ist nur bekannt, dass 31 Kreis-Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern über einen Notfallplan für längere Stromausfälle verfügen.

Nur 16 dieser Pläne berücksichtigen ausdrücklich ein Szenario von mehr als 72 Stunden, 21 wurden zuletzt aktualisiert. Hintergrund war der Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz am Morgen des 3. Januars, der die Versorgung von etwa 45.000 Haushalten fünf Tage lang lahmlegte.

Eine systematische Erfassung oder Bewertung erfolge nicht, da die Gemeinden nur der Rechtsaufsicht unterliegen würden.